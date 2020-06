Mozilla veröffentlicht Firefox 77

Mozilla hat seinen Browser Firefox aktualisiert. Die neue Version 77 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux zur Verfügung. Sie bringt Empfehlungen für den hauseigenen Dienst Pocket und erweitert die Implementierung von WebRender. Darüber hinaus beheben die Entwickler mehrere Fehler und schließen einige schwerwiegende Sicherheitslücken.

Der 2017 angekündigte und mit Firefox 67 erstmals eingeführte WebRender soll vor allem die Darstellung von Websites beschleunigen – und anderem, indem er auch die Grafikkarte nutzt. Den Versionshinweisen zufolge steht das Feature nun auch für Windows-10-Laptops zur Verfügung, die über eine Grafikarte von Nvidia sowie ein Display mit hoher oder mittlere Auflösung verfügen. Windows-10-Laptops mit Intel-Grafikkarten werden bereits seit Firefox 75 unterstützt, Windows-10-Desktops mit Intel-GPU schon seit Version 70.

Der Lesezeichendienst Pocket zeigt auf Wunsch Empfehlungen auf der Seite „Neuer Tab“ an. Mit Firefox 77 bietet Mozilla dies nun auch Nutzern in Großbritannien an. Bisher waren die Empfehlungen auf die USA, Kanada und Deutschland beschränkt. In den Einstellungen für die Inhalte der Seite „Neuer Tab“ lassen sich die Empfehlungen deaktivieren.

Firefox 77 erleichtert aber auch die Verwaltung von Web-Zertifikaten. Unter der Adresse „about:certificate“ lässt sich eine Übersicht aller Zertifikate aufrufen.

Die Sicherheit verbessern auch Fixes für insgesamt acht Anfälligkeiten. Von sechs Schwachstellen geht ein hohes Risiko aus. Unter anderem ist es möglich, private Sicherheitsschlüssel auszuspähen oder einen Absturz der Browsers auszulösen. Ein Fehler bei der Verarbeitung von JavaScript könnte es einem Angreifer sogar erlauben, Schadcode einzuschleusen und auszuführen.

Die Sicherheitslücken stecken aber nicht nur in Firefox 76 und früher. Ein Update steht auch für das Extended Support Release Firefox 68 zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt wie immer automatisch über die in den Browser integrierte Updatefunktion. Möglicherweise muss der Browser neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen.