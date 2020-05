Unc0ver-Jailbreak unterstützt alternative App-Stores und Dienste wie iCloud und Apple Pay

Sicherheitsexperten rechnen frühestens in einigen Wochen mit einem Patch, der den Jailbreak verhindert. Der Jailbreak könnte Sicherheitsforschern zudem helfen, weitere Lücken in iOS zu finden. Der unc0ver-Entwickler stellt außerdem weitere Zero-Day-Jailbreaks in Aussicht.