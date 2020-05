Bericht: Sony entwickelt weltweit ersten Bildsensor mit integrierter AI

Sony hat den nach eigenen Angaben weltweit ersten Bildsensor mit integrierter künstlicher Intelligenz angekündigt. Der Sensor soll herkömmlichen Kameras und auch Kameras für Industrieanwendungen ein intelligentes Sehen verleihen.

Wie Bloomberg berichtet, ähnelt der Sensor einem kleinen Computer. Er verfüge über einen eigenen Logikprozessor und Arbeitsspeicher. Das erlaube die Erkennung von Bildinhalten, ohne dass ein Foto aufgenommen wurde. Per Artificial Intelligence soll der Sensor in der Lage sein, Objekte zu identifizieren, zu zählen und zu analysieren, ohne das Daten an einen weiteren Chip übergeben werden müssen. Sony zufolge beschleunigt die Technik nicht nur die Analyse und das Tracking von Objekten, sie soll die Privatsphäre schützen.

Bilder nimmt der neue Sensor mit einer Auflösung von 12 Megapixeln auf. Zudem kann er Videos in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Alternativ liefert der Sensor auf Wunsch auch nur Metadaten über die „gesehenen“ Objekte.

Als Anwendungsbeispiele nennt das Unternehmen die Erfassung und Verfolgung von Menschen an öffentlichen Plätzen oder die Analyse des Einkaufsverhaltens von Nutzern im Einzelhandel. Während der Sensor anfänglich für Industriekunden gedacht ist, sieht Sony aber auch Einsatzmöglichkeiten im Consumer-Segment. So könnte die schnellere Objekterkennung beispielsweise einen kontinuierlichen Autofokus herkömmlicher Kameras verbessern, bei Standbildern und vor allem bei Videoaufnahmen sich schnell bewegender Objekte wie Sportler oder Haustiere.

Künstliche Intelligenz ist kein neues Thema in der Fotografie. Vor allem Smartphonehersteller setzen auf AI, um die Bildverarbeitung ihrer Kameras zu verbessern. Aber auch Augmented-Reality-Anwendungen profitieren von künstlicher Intelligenz.

Sony ist einer der weltgrößten Hersteller von Kamerasensoren. Seine Produkte kommen in Smartphones zahlreicher Hersteller zum Einsatz, darunter auch Apple. Aber auch Hersteller klassischer Foto- und Videokameras wie Nikon vertrauen auf die Bildsensoren von Sony.

Laut Sony wurden erste Muster der Bildsensoren mit integrierter AI bereits an Kunden ausgeliefert, unter anderem für Anwendungen im Bereich der Fertigungsautomatisierung.