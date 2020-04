COVID-19: Apple produziert Schutzmasken für medizinisches Personal

Laut Apple-Chef Tim Cook plant das Unternehmen, mehr als 1 Million Schutzmasken pro Woche auszuliefern. Diese gehen zunächst an US-Krankenhäuser.

Apple hat am Sonntag angekündigt, dass das Unternehmen eine unternehmensweite Initiative zur Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Schutzmasken für medizinisches Personal im Kampf gegen den Coronavirus-Ausbruch gestartet hat. Die erste Lieferung wurde diese Woche an eine Einrichtung im Santa Clara Valley geliefert, sagte Apple-Chef Tim Cook in einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde.

„Unsere Design-, Konstruktions-, Betriebs- und Verpackungsteams arbeiten auch mit Lieferanten in China und den USA zusammen, um Gesichtsschutzmasken für medizinisches Personal zu entwerfen, zu produzieren und auszuliefern,“ teilte Tim Cook auf Twitter mit.

„Die Teams bei Apple haben hart daran gearbeitet, wie wir unsere heldenhaften medizinischen Spitzenkräfte unterstützen können“, sagte Cook und erklärte, dass die voll verstellbaren Schutzmasken flach zusammengelegt und in zwei Minuten zusammengebaut werden können. „Das Feedback der Ärzte war sehr positiv.“

„Wir planen, bis Ende dieser Woche über 1 Million und danach über 1 Million pro Woche zu versenden“, sagte er. Cook sagte, das Unternehmen arbeite mit Gesundheits- und Regierungsbeamten in den gesamten USA zusammen, um die Schutzmasken dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, und hofft, den Vertrieb über die USA hinaus schnell ausweiten zu können.

Cook sagte auch, dass die Zahl herkömmlicher Schutzmasken, die es aus seiner Lieferkette beschafft hat, auf über 20 Millionen gestiegen ist. „Dies ist wirklich eine globale Anstrengung, und wir arbeiten kontinuierlich und eng mit den Regierungen auf allen Ebenen zusammen, um sicherzustellen, dass diese an Orte mit dem größten Bedarf gespendet werden“, sagte er. „Für Apple ist dies eine Arbeit der Liebe und Dankbarkeit.“

Apple ist nicht die einzige Firma, die dabei hilft, den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen. Zahlreiche chinesische Firmen wie Alibaba und Xiaomi haben ebenfalls Schutzmasken und andere Ausrüstung gespendet.

Das neue Coronavirus verursacht die Atemwegserkrankung COVID-19. Im März erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch des Virus zu einer Pandemie. Aktuell sind weltweit 1 Million Menschen infiziert und knapp 70.000 Menschen starben an der Krankheit. Der Ausbruch hat Städte und ganze Länder rund um den Globus dazu veranlasst, Geschäfte zu schließen, Veranstaltungen abzusagen und die Bürger anzuweisen, zu Hause zu bleiben, um das Coronavirus einzudämmen.