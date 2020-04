Bis zu 5,3 GHz: Intel stellt neue Mobilprozessoren vor

Intel hat neue Mobilprozessoren vorgestellt. Es handelt sich um die zehnte Generation der Core-H-Serie, die auf den Codenamen Comet Lake hört. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die weltweit schnellsten Prozessoren für Notebooks – das Spitzenmodell erreicht im Turbo-Modus bis zu 5,3 GHz.

Der Core i9-10980HK, der über acht Kerne verfügt und Multithreading unterstützt, verarbeitet bis zu 16 Threads gleichzeitig. Den Kernen stehen 16 MByte Intel Smart Cache zur Seite. Die Verlustleistung (TDP) ist mit 45 Watt spezifiziert. „Der freigeschaltete Intel Core i9-10980HK-Prozessor der 10. Generation treibt die ultimativen Laptops für Gamer und Entwickler an und ermöglicht eine weitere Anpassung, Optimierung und Abstimmung der CPU-Leistung“, teilte Intel mit.

Im Vergleich mit einem drei Jahre alten System soll der neue Prozessor beim Gaming bis zu 54 Prozent höhere Frameraten ermöglichen. Die Gesamtperformance soll er um bis zu 44 Prozent steigern. 4K-Vidoes rendern Geräte mit dem i9-10980HK bis zu doppelt so schnell.

Dessen kleinerer Bruder Core i7-10750H, der im Turbomodus bis zu 5 GHz schafft und 6 Kerne bietet, erreicht in dieser Disziplin immerhin noch ein Plus von 70 Prozent. Bei der allgemeinen Leistung verspricht Intel ein Plus von 33 Prozent.

Insgesamt besteht die neue Core-H-Serie aus sechs Prozessoren. Das Einstiegsmodell Core i5-10300H arbeitet mit 4 Kernen und Multithreading sowie einem Basistakt von 2,5 GHz, der auf bis zu 4,5 GHz ansteigen kann. Alle Vertreter der Serie unterstützten zudem Thunderbolt 3, Intel Optane Memory und Wi-Fi 6.

„Die heutige Einführung der mobilen Plattform der 10. Generation der Intel Core-H-Serie erweitert Intels führende Position im Bereich der Spieleindustrie und bietet eine Leistung auf Desktop-Niveau in einem mobilen Formfaktor und eine große Auswahl mit mehr als 100 Laptop-Designs, die in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden, darunter mehr als 30 dünne und leichte Systeme“, sagte Fredrik Hamberger, General Manager des Bereichs Premium- und Gaming-Laptops bei Intel. In den kommenden Wochen sollen die neuen Prozessoren in Notebooks unter anderem von Asus, Gigabyte und MSI in den Handel kommen.