140 Euro Rabatt: Xiaomi Mi 10 für 659 Euro

Xiaomi hat letzte Woche seine neue High-End-Smartphone-Serie Mi 10 vorgestellt. Bei den aufgerufenen Preisen von 800 Euro für das Standardmodell und 1000 Euro für die Pro-Variante dürfte so mancher Fan des Unternehmens überrascht worden sein. Schließlich gab es das Vorgängermodell Mi 9 mit gleicher Speicherkapazität schon für etwa 500 Euro. Günstiger als bei hiesigen Händlern konnte man das Mi 9 im Herbst bei Gearbest sogar für 334 Euro ordern.

Jetzt bietet Gearbest das Mi 10 zu einem Preis von 659,01 Euro an. Gegegenüber dem offiziellen Verkaufspreis bedeutet dies eine Ersparnis von etwa 140 Euro. Dieser Rabatt gilt nun auch für Länder, in denen Xiaomi offiziell vertreten ist. Das war vor wenigen Tagen noch nicht der Fall. Allerdings muss man zuvor die Gearbest-Promo-Seite für das Mi 10 besuchen, um einen personalisierten Rabattcode zu erhalten. Anschließend wird dieser an der Kasse automatisch eingelöst. Hierfür muss man bei Gearbest angemeldet sein.

Gegenüber dem Mi 10 Pro, das derzeit von Gearbest noch nicht angeboten wird, fällt das Mi 10 in Sachen Kameraausstattung jedoch deutlich zurück. Die Standard-Variante der Mi-10-Serie verfügt nicht einmal über ein Zoom-Objektiv. Auch der Ultraweitwinkel-Sensor löst mit 13 Megapixel deutlich niedriger auf als das 20-MP-Modell in der Pro-Variante. Auch fehlt dem Mi 10 ein leistungsfähiger Sensor für Portrait-Fotos. Wer sich also ein Smartphone wegen der Kameraausstattung anschaffen möchte, sollte sich den Kauf des Mi 10 gut überlegen. Alternativ bietet sich das Mi Note 10 an, das in Sachen Kamera ähnlich gut ausgestattet ist wie das Mi 10 Pro, aber bereits für etwas mehr als 400 Euro erhältlich ist.