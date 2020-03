Factsheet zur Einrichtung von Kurzarbeitergeld (Kug) in SAP HCM

Mit dem Kurzarbeitergeld (Kug) können Entgeltausfälle, die durch das Coronavirus oder auch andere konjunkturelle Ursachen entstehen, in Teilen ausgeglichen werden. NEXUS / ENTERPRISE SOLUTIONS stellt in einem aktuellen Factsheet zusammen, welche Schritte zur Anzeige und Beantragung von Kurzarbeitergeld notwendig sind und wie die Einführung von KUG in SAP HCM funktioniert.

NEXUS / EPS, ein Tochterunternehmen der NEXUS-Gruppe, hat seine Arbeitsprozesse und Abläufe an die neue Situation der COVID-19-Pandemie angepasst und Support sowie Kundenbetreuung in allen Bereichen ausgeweitet. Der HCM-Spezialist bietet zusätzliche Leistungen, etwa die Einrichtung neuer Funktionalitäten sowie Remote-Schulungen.



In einem neuen Factsheet hat NEXUS / EPS alles rund um das Thema Kurzarbeit zusammengefasst: Definition und Voraussetzungen für Kurzarbeit, Höhe des Kurzarbeitergeldes, Krankenversicherung während Kurzarbeit, was geschieht mit der Sozialversicherung? Das aktuelle SAP Support- und Serviceangebot des Personalspezialisten umfasst die Einführung von Kurzarbeitergeld, die Kug-Berechnung und Einrichtung in SAP HCM sowie das Bearbeiten von Stammdaten und Reports. Zusätzlich bietet NEXUS / EPS SAP-Beratungsdienstleistungen bei Ausfall interner Beschäftigter, Abrechnungsservice / Business Process Outsourcing (BPO), Anwendungsservice / Application Management Service (AMS), Unterstützung bei Betreuung und Wartung von SAP-Systemen u.v.m.

Das Unternehmen Nexus/EPS war zum 9. März 2020 aus der Fusion zweier bisheriger Tochtergesellschaften der NEXUS AG entstanden. Es bietet als Full-Service-Provider modulübergreifend SAP-Dienstleistungen an, von der Einführung von SAP-Lösungen und Lizenzen über deren Weiterentwicklung und Betreuung im Application Management bis hin zum Betrieb und Hosting von SAP-Basis-Systemen. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen eigene SAP-Add-ons und Tools, die den SAP-Standard ergänzen. Die NEXUS AG ist ein europaweit tätiger Softwareanbieter mit über 1.200 Beschäftigten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Spanien, den Niederlanden und Polen und IT-Anwendungen in 21 europäischen Ländern und im Nahen Osten. NEXUS ist auf die Entwicklung von Krankenhausinformationssystemen und den Betrieb von IT-Infrastruktur von Krankenhäusern spezialisiert.