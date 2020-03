Absatz von Smartphones sinkt im Februar um 38 Prozent

Aktuellen Untersuchungen von Strategy Analytics zufolge ist der Absatz von Smartphones im Februar weltweit um 38 Prozent gesunken. Während 2019 noch 99,2 Millionen Smartphones im Februar verkauft worden, waren es dieses Jahr nur 61,8 Millionen. Dies ist der größte Rückgang in der Geschichte des weltweiten Smartphonemarktes.

Linda Sui, Direktorin bei Strategy Analytics, sagte: „Die Smartphone-Nachfrage brach im vergangenen Monat in Asien aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ein, was die Lieferungen in die ganze Welt nach unten zog. Einige asiatische Fabriken waren nicht in der Lage, Smartphones herzustellen, während viele Verbraucher nicht in der Lage oder nicht bereit waren, Einzelhandelsgeschäfte zu besuchen und neue Geräte zu kaufen“. Neil Mawston, Executive Director bei Strategy Analytics, fügte hinzu: „Im Februar 2020 gab es den größten Rückgang in der Geschichte des weltweiten Smartphone-Marktes. Angebot und Nachfrage nach Smartphones stürzten in China ab, brachen in ganz Asien ein und verlangsamten sich im Rest der Welt“. Yiwen Wu, Senior Analyst bei Strategy Analytics, fügte hinzu: „Die Smartphone-Industrie wird in den kommenden Wochen härter als je zuvor arbeiten müssen, um die Verkäufe zu steigern, wie Online-Flash-Verkäufe oder großzügige Rabatte bei Bündelung mit heißen Produkten wie Smartwatches“.

Für das Gesamtjahr erwartetet Strategy Analytics einen Rückgang beim Absatz von Smartphones von ingesamt 10 Prozent. Allerdings stammt diese Einschätzung von Anfang März, könnte also aufgrund der dramatischen Folgen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, das die Lungenkrankheit COVID-19 hervorruft, überholt sein. Diese Möglichkeit sah Strategy Analytics bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: „Wenn die Krise über April/Mai hinausgeht, die Situation weiter eskaliert und sich über die Einbrüche an den Aktienmärkten hinaus auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ausweitet, sehen wir rezessionsbedingte Rückgänge der Lieferungen von über 10 Prozent.

Insgesamt wurden 2019 laut Canalys 1,366 Milliarden Smartphones verkauft, ein Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu den fünf größten Herstellern gehören Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi und Oppo.