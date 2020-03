Redmi Note 8 und Redmi Note 8 Pro im Angebot

Der chinesische Online-Shop verkauft die beiden Xiaomi-Einsteiger-Smartphones Redmi Note 8 und Redmi Note 8 Pro derzeit zu besonders günstigen Konditionen.

Das Redmi Note 8 in der Ausstattung mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher nur 131,18 Euro. Um diesen Preis zu erhalten, muss man bei Gearbest angemeldet sein und im Warenkorb die Gutscheine GBNOTE801 (schwarze Modell), GBNOTE802 (blaues Modell) oder GBNOTE802 (weißes Modell) einlösen. Gegenüber Angeboten hiesiger Händler spart man knapp 30 Euro.

Das Redmi Note 8 wird von einem Snapdragon 665 angetrieben und bietet eine 6,3 Zoll großes Display. Der Akku ist 4000 mAh und unterstützt ein schnelles Aufladen mit dem mitgelieferten 18-Watt-Netzteil. NFC ist nicht mit an Bord, dafür kann der Speicher über eine microSD-Karte erweitert werden. Für guten Klang beim Telefonieren sorgt die Unterstützung von VoLTE. Das Android-Smartphone bietet vier Kameras auf der Rückseite 48 MP, 8 MP, 2 MP und 2MP) sowie eine Selfie-Variante mit 13 MP auf der Vorderseite.

Das Redmi Note 8 Pro kostet mit den Gutscheinen GBNOTE8P1 (graues Modell) und GBNOTE8P6 (grünes Modell) 188,09 Euro, was etwa eine Ersparnis von knapp 60 Euro gegenüber hiesigen Händlern bedeutet.

Gegenüber dem Note 8 verfügt die Pro-Variante über eine besssere Kameraausstattung. So löst der Hauptsensor mit 64 Megapixel und die Selfiekamera mit 20 Megapixel auf. Außerdem verfügt es über einen stärkeren Akku (4500 mAh) und unterstützt NFC.

Gearbest gibt für beide Modelle eine Lieferzeit von 10 bis 18 Werktage an. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen (ist in der Regel voreingestellt). Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Da Gearbest mit europäischen Serviceanbieter kooperiert, muss das Gerät im Garantiefall nicht zurück nach China versendet werden. Die Garantieabwicklung erfolgt über ein spanisches Service-Center.