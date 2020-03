Azure: NVv4-VMs mit AMD Epyc und Radeon-GPU verfügbar

Das neue Angebot ermöglicht, virtuelle Desktops in der Cloud für eine Vielzahl an Workloads zu skalieren. Derzeit stehen NVv4-VMs in den Regionen Süd-Zentral-USA, Ost-USA und Westeuropa zur Verfügung. Weitere Regionen sind für die kommenden Monate geplant.

Die Pay-As-You-Go-Preise für Windows-Bereitstellungen sind ab sofort verfügbar. Einjährige und dreijährige Reserved Instance- und Spot-Preise für NVv4-VMs werden am 1. April verfügbar sein. Auch die Unterstützung für Linux soll bald verfügbar sein.

Diese Ankündigung folgt der jüngsten Entwicklung der AMD-betriebenen Azure VMs, einschließlich der allgemeinen Verfügbarkeit der VMs der Dav4- und Eav4-Serie, die für allgemeine und speicherintensive Workloads entwickelt werden, sowie der allgemeinen Verfügbarkeit der VMs der HBv2-Serie für hochperformante Computing-Workloads.

Die gemeinsamen AMD und Microsoft VMs umfassen: