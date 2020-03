Microsoft 365 Life: Vorstellung wahrscheinlich am 30. März

Microsoft hat ausgewählte Pressevertreter und Analysten zu einer virtuellen Veranstaltung am 30. März eingeladen. Quellen zufolge handelt es sich dabei wahrscheinlich um die Ankündigung von Microsoft 365 Life – auch bekannt als der neue Microsoft 365-Abonnementdienst für Privatanwender.

Die Einladung enthält nicht viele Details. Sie lautet: „Wir laden Sie zu einem digitalen Briefing ein, um das Neueste von Microsoft zu enthüllen. Erfahren Sie, wie Sie bei der Arbeit, im Leben und in der Familie produktiver sein können.

Gerüchten zufolge handelt es sich bei Microsoft 365 Life um ein Paket für Verbraucher, bestehend aus Windows 10, Office 365 und Enterprise Mobility und Security. Der Softwareanbieter vertreibt derzeit mehrere verschiedene Microsoft 365-Varianten für Handel und Bildung, hat aber bisher noch kein M365-Markenangebot für Verbraucher.

Microsoft 365 Life dürfte daher ein Rebranding der bestehenden Office 365 Personal- und Home-Produkte sein, und es wird erwartet, dass die Preise in etwa denen für bestehende Office-365-Abonnement-Pakete für Verbraucher entsprechen. Für Office 365 Home, das Microsofts Office-Anwendungen und die Dienste Skype und OneDrive beinhaltet, kostet pro Jahr 99 Euro. Während Office 365 Home von bis zu sechs Anwendern gleichzeitig genutzt werden kann, ist Office 365 Personal auf einen Nutzer begrenzt. Microsoft plant Quellen zufolge das neue Paket zusätzlich mit auf Privatanwender zugeschnittene Funktionen wie einen Passwortmanager zu erweitern. Im Gespräch ist außerdem eine „Teams for Life“-Version.

Seit 2018 bemüht sich Microsoft Privatanwender mit dem Slogan „Modern Life and Devices“ stärker an sich zu binden. Das könnte der Grund für die Umbennenung von Office 365 in Microsoft 365 Life sein. Im Zuge des neuen Angebots sollen Insider zufolge keine neuen Hardware-Produkte vorgestellt werden.