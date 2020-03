Windows 10 auf einer Milliarde Geräte aktiv im Einsatz

Ursprünglich hatte sich Microsoft 2015 das Ziel gesetzt, innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Milliarde Windows-10-Geräte zu erreichen. 2017 gestand sich das Unternehmen ein, diese Marke in dem genannten Zeitraum nicht zu erreichen.

Windows 10 läuft inzwischen auf mehr als 1 Milliarde Geräte weltweit. Das teilte Yusuf Mehdi, Corporate Vice President der Sparte Modern Life and Devices bei Microsoft, mit: „Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass sich über eine Milliarde Menschen in 200 Ländern für Windows 10 entschieden haben, was zu mehr als einer Milliarde aktiver Windows 10-Geräte geführt hat.“

Seit September erhöhte sich die Zahl damit um rund 100 Millionen Geräte. Vor einem Jahr registrierte Microsoft 800 Millionen aktive Windows-10-Geräte. Die Angabe bezieht sich auf Desktop-PCs, Notebooks und Tablets mit Windows 10 sowie die Spielkonsole Xbox, die VR-Brille HoloLens und Produkte wie Surface Hub.

Ursprünglich hatte sich Microsoft 2015 das Ziel gesetzt, innerhalb von zwei bis drei Jahren eine Milliarde Windows-10-Geräte zu erreichen. 2017 gestand sich das Unternehmen ein, diese Marke in dem genannten Zeitraum nicht zu erreichen. Der Hauptgrund dafür war das Scheitern von Microsofts Mobilstrategie: Statt mit Windows 10 Mobile eine dritte Kraft neben Android und iOS zu schaffen, musste Microsoft sein Smartphone-Betriebssystem schließlich zu Grabe tragen. Heute konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine Apps und Dienste für iPhones und Android-Smartphones bereitzustellen.

Die kontinuierliche Steigerung bei der Verbreitung von Windows-10-Geräten dürfte zuletzt auch vom Support-Ende von Window 7 begünstigt worden sein. Das Betriebssystem erhält seit Januar 2020 keine kostenlosen Sicherheitsupdates mehr. Unternehmen können allerdings die kostenpflichtigen Extended Security Updates (ESU) in Anspruch nehmen, um weiterhin Sicherheitsupdates für Windows-7-PCs zu erhalten. Davon macht auch die Bundesregierung Gebrauch und zahlt pro Windows-7-PC etwa 25 Dollar pro Jahr, was jährliche Kosten in Höhe von 800.000 Euro verursacht.