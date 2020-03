Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro für 799 Euro und 999 Euro ab April erhältlich

Mit einem Online-Event präsentiert Xiaomi die bereits in China vorgestellte Flaggschiff-Serie Mi 10 auch in Europa. Der Verkauf der Android-Smartphones, die mit einem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet sind, soll im April starten.

Xiaomi stellt heute im Rahmen eines Online-Events die beiden 5G-Smartphones Mi 10 und Mi 10 Pro in Europa vor. Die Präsentation erfolgt um 14 Uhr live auf Youtube. In China sind die beiden Android-Smartphones bereits erhältlich. Dort kostet das Mi 10 mit 128 GByte schnellem UFS-3.0-Speicher und 8 GByte RAM knapp 4000 Yuan (528 Euro), während die Einstiegsvariante des Mi 10 Pro mit 256 GByte Speicher und 8 GByte RAM knapp 5000 Huan (660 Euro) kostet. Die Preise in Europa betragen 799 Euro für das Mi 10 und 999 Euro für das Mi 10 Pro.

Die Preise in Europa lagen bisher immer deutlich höher als in China, wie man am Mi Note 10 sehen kann. Während das weltweit erste Smartphone mit 108-Megapixel-Sensor in China für 2599 und 3199 Yuan (Pro) angeboten wird, kostet es hierzulande 459 und 529 Euro (Pro). Sofern dieser Umrechnungsfaktor auch für die Mi-10-Varianten beibehalten wird, darf man für das Mi 10 etwa mit 650 Euro oder sogar 700 Euro und für das Mi 10 Pro mit circa 800 Euro rechnen. Endgültige Gewissheit über die Preisgestaltung wird man heute nach der Präsentation haben.

Update 14:50 Uhr

Xiaomi hat gerade die Preise für die Mi-10-Serie bekanntgegeben. Das Mi 10 kostet 799 Euro, während das Mi 10 Pro für 999 Euro erhältlich ist.

Anders als bei der S20-Reihe von Samsung, wo nur das Spitzenmodell S20 Ultra über die prestigeträchtige 108-Megapixelkamera verfügt, verbaut Xiaomi nach dem Mi Note 10 die bislang hochauflösendste Kamera in beiden Mi-10-Versionen ein. Allerdings verfügt das Pro-Modell über ein achtteiliges Objektiv, während das Mi 10 sich mit einem 7P-Objektiv begnügen muss. Laut DxOMark erreicht das Mi 10 Pro einen Wert von 124 Punkten und belegt damit Platz 1. Allerdings fällt der Vorsprung gegenüber dem Mi Note 10, das 121 Punkte erzielt, nicht besonders hoch aus.

In einzelnen Bereichen liefert das Mi 10 Pro jedoch klar bessere Ergebnisse als das erste Smartphone mit 108-Megapixel-Sensor. Noch hat allerdings DxOMark das Galaxy S20 Ultra, das ebenfalls mit einem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet ist, nicht getestet. Gegenüber dem Mate 30 und dem iPhone 11 Pro Max kann es sich in Teilbereichen klar absetzen.

Mi 10: 6,67 Zoll Display mit 90 Hertz

Für beide Smartphones verwendet Xiaomi jeweils ein 6,67 Zoll großes Amoled-Display mit einer Refreshrate von 90 Hertz. Gegenüber Standardvarianten mit 60 Hertz sollen Animationen dadurch flüssiger ablaufen. Die Abtastrate für Toucheingaben liegt bei 180 Hertz. In beiden Kategorien bietet das Galaxy S20 mit 120 und 240 Hertz auf dem Papier bessere Werte.

Beim Mi 10 Pro liegt die maximal Helligkeit mit 1200 nit etwas höher als beim Mi 10 mit 1120 nit. Außerdem soll das Display im Mi 10 Pro in Sachen Farbgenauigkeit mit einem JNCD-Wert (Just Noticeable Color Difference) von weniger als 0,55 bei einem Deltawert von 1,1. Damit kann das Mi 10 Pro angeblich die Leistungen von iPhone 11 Pro Max und Huawei Mate 30 Pro übertreffen.

Auch in Sachen Energieversorgung sind beide Smartphones unterschiedlich ausgestattet. Während der 4500 mAh starke Akku des Mi 10 Pro mit bis zu 50 Watt aufgeladen werden kann, ist beim Mi 10 bei 30 Watt Schluss. Dafür bietet es mit 4780 mAh ein etwas stärkeres Akku-Modell. Beide Varianten können kabellos mit bis zu 30 Watt geladen werden. Hierfür ist eine entsprechende Ladestation von Xiaomi erforderlich. Das Aufladen anderer Qi-fähiger Geräte erlauben beide Smartphones mit bis zu 10 Watt.

Beide Mi-10-Varianten unterstützen von 2G bis 5G alle derzeitigen Mobilfunkstandards inklusive der für Europa wichtigen Frequenzbänder. Auch in Sachen WLAN schöpft Xiaomi die technischen Möglichkeiten aus und bietet Unterstützung für 802.11a/b/g/n/ac/ax oder mit anderen Worten: WiFi 5 und 6 sind mit an Bord.

Bluetooth liegt in Version 5.1 vor. Dabei unterstützen die Xiaomi-Smartphones nicht nur alle relevanten aptX-Codecs von Qualcomm, sondern auch den höherwertigen LHDC-Standard. Dieser bietet mit einer maximalen Übertragungsrate von 900 kbps deutlich mehr Leistung als aptX.

Bisherige Tests

Inzwischen sind schon einige Testberichte zum Mi 10 und Mi 10 Pro verfügbar. Darin zeigt sich vor allem das Mi 10 Pro in Sachen Kameraqualität als überragend (siehe hierzu auch den Testbericht von DxOMark). Das normale Mi 10 kann mit der Pro-Variante in Sachen Kameraausstattung nicht mithalten und fällt sogar hinter das wesentliche günstiger Mi Note 10 zurück. Chinahandys.net schreibt im Fazit folgendes: „Die Vorteile des Mi 10 Pro gegenüber dem normalen Mi 10 sind deutlich spürbar bei der Ultraweitwinkelkamera, beim Telefoto-Sensor und bei der Periskop-Kamera. Damit macht das Mi 10 Pro bessere Zoom-Aufnahmen, schönere Portraits und auch bessere Ultraweitwinkelaufnahmen.“