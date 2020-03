Rosignol Communications bietet feste öffentliche IPv4-Adresse

PubIP heißt ein neuer Service der Rosignol Communications GmbH für Unternehmen, die ihre Server und Dienste am eigenen Standort erreichbar machen wollen. Sie erhalten damit eine fest zugeordnete, statische IPv4-Adresse an den gewünschten Standort geroutet.

PubIP heißt ein neuer Service der Rosignol Communications GmbH für Unternehmen, die ihre Server und Dienste am eigenen Standort erreichbar machen wollen. Sie erhalten damit eine fest zugeordnete, statische IPv4-Adresse an den gewünschten Standort geroutet. In Verbindung mit einem Reverse-DNS Eintrag ermöglicht dies – anders als bei den üblichen dynamischen IP-Adressen – eine in dieser Hinsicht unterbrechungsfreie Erreichbarkeit des eigenen Firmennetzwerkes und damit reibungslosen Serverbetrieb für Mail, Exchange, Web, Streaming, Kameras, Heimautomation, IoT, VoIP-Telefonie, CGNAT u.v.m. Das umständliche Nachführen von IP-Änderungen über ein DNS-System erübrigt sich. Mit Firmensitz in Darmstadt bietet Rosignol seinen Kunden Rechtssicherheit und Transparenz im Umgang mit ihren Unternehmensdaten entsprechend der DSGVO.

Geschäftsführer Markus Rosignol: „Eine feste IP-Adresse kann man auch bei seinem Internet-Provider erwerben. Dieser routet sie jedoch auf seinen eigenen DSL-Anschluss. PubIP dagegen kann man mitnehmen. Anders als bei Wettbewerbern ist unser Angebot zudem nicht in der Bandbreite beschränkt.“

Die IPv4-Adressen werden von Rosignol Communications GmbH durch einen VPN-Tunnel an den gewünschten Standort geroutet. Dies ermöglicht eine Verwendung der öffentlichen IPv4-Adresse an jedem beliebigen Standort und bietet zusätzlich Sicherheit, da Onlinedaten verschlüsselt werden und der Standort verborgen ist. PubIP kann mit jedem Provider verwendet werden, Voraussetzung ist, dass dieser VPN nicht blockiert. Unterstützt werden alle gängigen VPN-Protokolle. Der Internetzugang ist wahlweise über DSL, WLAN, Kabel oder Mobilfunk möglich. Probleme mit mobilen Einsatzszenarien, wie sie bei 4G, LTE-Netzen und dem eingesetzten CG-NAT (Carrier Grade Network Address Translation) auftreten, werden mit PubIP vermieden.

Über individuelle Konfiguration lassen sich mit der Lösung Einsatzszenarien wie verteilte Standorte, Veranstaltung mit Live Stream oder Zugriff auf Telemetriedaten realisieren. Mit VPN Teaming, d.h. der Zusammenschaltung mehrerer PubIP-Adressen, lassen sich komplett isolierte virtuelle Netze über den ganzen Globus spannen. Die Basisvariante kostet 99 € pro Jahr und beinhaltet eine feste öffentliche IPv4-Adresse via VPN sowie reverse DNS-Einträge. Erweiterungen wie ganze Subnetze zur Miete oder der Zugriff auf einen Proxy-Server können zugeschaltet werden, individuelle und komplexe Szenarien lassen sich nach Absprache umsetzen. Bei der Auswahl geeigneter Hard- und Software für beispielsweise mobile Einsatzszenarien und Konfigurationshilfen bietet Rosignol Communications Support und Beratung.

Zwar gibt es neben den mittlerweile knappen IPv4– inzwischen neue IPv6-Adressen, jedoch lässt sich die Firmware sehr vieler IoT-Geräte nicht auf IPv6 upgraden. Auch aus dem Blickwinkel der IT Security spricht einiges dafür, sich eine IPv4 hinzuzubuchen – seien es nötige Zusatzlizenzen, die gekauft und implementiert werden müssen, bis hin zum betriebsinternen Organigramm, welches nicht so einfach neu aufzusetzen ist.

Der hinzubuchbare DNS-Filter erkennt und eliminiert aktuelle Bedrohungen und problematische Domains frühzeitig und entlastet damit bestehende Firewalls und lokal installierte Antivirenprogramme. Die Plattform setzt sich aus mehreren Virtualisierungsclustern zusammen, auf denen containerbasierte Instanzen DNS-Anfragen sehr schnell verarbeiten können. Aus über 20 DNS-Filterkategorien können Unternehmen zusätzlich individuelle Sperrlisten anlegen oder explizite Freigaben bestimmen.