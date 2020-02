Februar-Patchday: Microsoft stopft 99 Löcher

Darunter ist eine Zero-Day-Lücke in Internet Explorer. Anfällig sind auch Windows, Office, Exchange Server, SQL Server und Surface Hub. Insgesamt bringt der Februar-Patchday Fixes für 99 Anfälligkeiten.

Microsoft hat an seinem Februar-Patchday Fixes für 99 Sicherheitslücken in seinen Produkten veröffentlicht. Dazu gehört auch ein Update, das eine seit fast vier Wochen bekannte Schwachstelle in Internet Explorer beseitigt. Sie ist, wie elf weitere Anfälligkeiten, als kritisch eingestuft.

Die Zero-Day-Lücke im Microsoft-Browser wird bereits aktiv für Angriffe ausgenutzt. Sie erlaubt das Einschleusen und Ausführen von Schadcode aus der Ferne. Bisher stand nur eine Behelfslösung zur Verfügung. Sie sah vor, die angreifbare Version der Scripting Engine jscript.dll zu sperren, was jedoch Einschränkungen für andere Funktionen bedeutete.

Weitere sicherheitsrelevante Fehler stecken in beiden Versionen von Edge (EdgeHTML und Chromium), Exchange Server, SQL Server, Office, Office Services mit Web Apps, Malicious Software Removal Tool und Surface Hub. Im Desktop-Betriebssystem Windows muss Microsoft insgesamt 70 Anfälligkeiten korrigieren.

Betroffen sind Komponenten wie Suche, Kernel, Key Isolation Service, Function Discovery Service, Fehlerberichterstattung, DirectX, Windows Media, Hyper-V, Windows Installer, Windows Update Stack, Windows Shell und Connected Devices Platform. Die Schwachstellen lassen sich für eine nicht autorisierte Ausweitung von Nutzerrechten, und den Diebstahl von vertraulichen Informationen nutzen. Ein Patch soll zudem verhindern, dass die Sicherheitsfunktion Secure Boot ausgehebelt wird.

Trend Micro weist zudem auf eine Schwachstelle in Microsoft Exchange hin, die Microsoft als wichtig, der Sicherheitsanbieter jedoch als kritisch bewertet. „Ein Angreifer könnte durch das Senden einer speziell gestalteten E-Mail die Ausführung von Code auf betroffenen Exchange-Servern erreichen. Es ist keine weitere Benutzerinteraktion erforderlich. Die Codeausführung erfolgt mit Berechtigungen auf Systemebene, so dass der Angreifer mit einer einzigen E-Mail die vollständige Kontrolle über einen Exchange-Server übernehmen könnte.“

Die Lücke in Secure Boot soll es wiederum erlauben, nicht vertrauenswürdige Software auf einem System auszuführen. Trend Micro zufolge muss diese Lücke in mehreren Schritten sowie geschlossen werden, wobei das System zweimal zusätzlich neu gestartet werden muss. Nur so sei es möglich, betroffene Bootloader von Dritten zu blockieren.

