Microsoft behebt weitere Fehler in Windows 10 Version 1909 und 1903

Es stehen die Builds 18362.628 und 18363.628 zum Download bereit. Sie verbessernd die Gesichtserkennung per Windows Hello. Außerdem gehören Fehler in Explorer, Startmenü, Druckerverwaltung, Defender und Firewall nun der Vergangenheit an.