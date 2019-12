Gerücht: Samsung stellt Galaxy S11 am 18. Februar 2020 vor

Der für seine guten Kontakte in Sachen Samsung-Smartphones bekannte Twitter-User Ice Universe will erfahren haben, dass der südkoreanische Konzern die neuen Galaxy S11-Smartphones am 18. Februar 2020 in San Francisco vorstellen wird. Das erscheint nicht unwahrscheinlich, da auch das Vorgängermodell Mitte Februar präsentiert wurde. Außerdem soll Samsung auf der Veranstaltung auch ein Klapp-Smartphone vorstellen, zu dem bislang noch so gut wie keine Informationen bekannt sind.

Zu den technischen Ausstattungen gibt es noch keine offiziellen Informationen. Allerdings sind schon einige Details bekannt, die unter anderen von Registrierungsbehörden aus verschiedenen Ländern stammen. Demnach werden sämtliche S11-Varianten den neuesten Mobilfunkstandard 5G unterstützen und über deutlich höhere Akkukapazitäten verfügen.

Galaxy S11: Snapdragon 865 in mehr Regionen

Das klingt plausibel, da die neuesten Mobilprozessoren von Qualcomm und Samsung, die in den S11-Varianten verwendeten werden, keine integrierten Modems bieten und daher nur über einen zusätzlichen Chip die verschiedene Mobilfunkfrequenzen unterstützen. Da beispielsweise der kürzlich vorgestellte Snapdragon 865 zusammen mit dem X55-Modem in den Smartphones verbaut wird, verfügen diese automatisch über 5G-Support. Es sei denn, der Smartphonehersteller begrenzt die Funktionalität des Modem-Chips, was jedoch eher unwahrscheinlich ist. Das X55-Modem bietet Support für 2G bis 5G und entsprechenden Frequenzbänder inklusive mmWave, Sub6, TDD, FDD und Dynamic Spectrum Sharing (DSS).

Apropos Snapdragon 865: Ice Universe will außerdem erfahren haben, dass Samsung den Prozessor auch in Geräten verwenden will, die in Südkorea verkauft werden. Bislang wurde in dieser Region der von Samsung entwickelte Exynos-Prozesser für die dort verkauften Galaxy-S-Smartphones verwendet. In Europa sollen hingegen der Exynos 990 und das dazugehörige Modem Exynos 5123 in den S11-Varianten zum Einsatz kommen.