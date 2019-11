Multitasking unter iOS 13: Apple entwickelt Fix für Speicherfehler

Apple hat ein erste öffentliche Beta von iOS 13.3 veröffentlicht. Sie scheint einen Fix für ein Speicherproblem zu enthalten, das derzeit die Multitasking-Funktion des Mobilbetriebssystems stark einschränkt. Unter iOS 13.2 ist es kaum möglich, zwischen Apps zu wechseln, ohne dass die zuvor benutzte Anwendung neu geladen werden muss.

Die Probleme begannen laut Tests von ZDNet USA mit dem Upgrade auf iOS 13 beziehungsweise iPadOS. Die Version 13.2 soll die Situation weiter verschärft haben. So soll das Betriebssystem derzeit praktisch bei jedem Wechsel zwischen zwei Anwendungen die zuletzt in den Hintergrund gestellte Anwendung neu laden müssen, was ein echtes Multitasking unmöglich macht.

Ursache ist wahrscheinlich ein überarbeitetes Speichermanagement. Offenbar behält iOS 13 derzeit in den Hintergrund verschobene Apps nicht lang genug im Arbeitsspeicher beziehungsweise beendet sie, kurz nachdem sie in den Hintergrund verschoben wurden.

Die aktuelle Beta von iOS 13.3 verbessert die Speicherverwaltung offenbar deutlich. Das bestätigen auch Leser von MacRumors. „Ich habe es erst seit ein paar Minuten installiert, aber meine Safari-Tabs wurden bisher nicht aktualisiert. Mit der Menge an App-Switching, die ich gerade gemacht habe, wäre das bei 13.2 einfach nicht der Fall gewesen“, zitiert der Blog den Nutzer „The Carny“. Ein anderer User twitterte, er habe unter iOS 13.3 Beta auf seinem iPhone 11 Pro Max 32 Apps geöffnet, ohne ein einziges Reload.

iOS 13.3 Beta steht Entwicklern und Teilnehmern von Apples Betaprogramm zur Verfügung. Die Vorabversion erweitert die Funktion Bildschirmzeit um das Feature Kommunikationseinschränkungen. Eltern können nun festlegen, mit wem ihre Kinder während der Nutzungs- und Ruhezeiten in Kontakt treten dürfen. Außerdem kann in den Tastatureinstellungen konfiguriert werden, ob das Emoji-Keyboard auch Animoji und Memoji anzeigt.