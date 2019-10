Software AG und Adobe integrieren Marketo Engage in SAP Service Cloud

Die Software AG hat eine neue Partnerschaft mit Adobe und SAP angekündigt. Ziel ist es, Anwendern von SAP Service Cloud und SAP Sales Cloud Zugriff auf alle Funktionen von Adobes Marketo-Engage-Plattform zu geben. Schlüssel dafür ist ein auf der webMethods.io-Plattform der Software AG basierender Konnektor.

Der Konnektor integriert Implementierungen von SAP Service Cloud oder Sales Cloud und verbindet so Kundendaten direkt mit dem Adobe-Tool für Customer-Experience-Management. SAP-Kunden sollen so in die Lage versetzt werden, Vertrieb und Marketing besser aufeinander abzustimmen.

Laut Software AG öffnet webMethods.io Daten und Services und beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Programmierschnittstellen. Die Verbindung von Systemen und Partnern von der App bis zum Edge soll zudem die Einführung von Innovationen beschleunigen und Adobe helfen, neue Kundensegmente und Absatzmärkte für die Marketo-Engage-Plattform zu erschließen.

Unter anderem verspricht die Software AG eine Verknüpfung von Kundendaten mit B2M-Marketingkampagnen. „Diese Form der Integration ist erstmals möglich und wird Kunden helfen, die Qualität der Daten, die sie in Kampagnen verwenden, und letztendlich auch die Ergebnisse dieser Kampagnen, zu verbessern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Darmstädter Unternehmens.

John Schweizer, Vorstandsmitglied der Software AG und Chief Revenue Officer, betont: „Die Vorteile von Marketing-Engagement und -Automatisierung kommen nur dann zum Tragen, wenn Kunden-, Vertriebs- und Marketingdaten eines Unternehmens tatsächlich integriert sind. Dank unserer webMethods.io-Technologie und unserer engen Zusammenarbeit mit Adobe steht den Nutzern von SAP Service Cloud und SAP Sales Cloud diese Möglichkeit nun per Knopfdruck zur Verfügung.“

Es gehe aber nicht nur um die Verknüpfung von Vertriebs- und Marketingdaten, sondern auch darum, Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihres Customer-Experience-Managements zu helfen, ergänzte Matt Thompson, Executive Vice President für Worldwide Field Operations bei Adobe. „Entscheidend ist, dass Kunden nun auf alle Funktionen der B2B-Marketingtechnologie von Marketo zugreifen können.“ Die Zusammenarbeit mit der Software AG stelle sicher, dass für B2B-Kampagnen und -Initiativen Daten aus den zuverlässigsten Quellen eines Unternehmens zur Verfügung stünden.

Marketo Engage ist ein Teil der Adobe Experience Cloud. Adobe positioniert das Tool als Komplettlösung für Lead-Management. Es soll Demand Generation und auch Account-Based-Marketing unterstützen. Die Vereinigung von Marketing und Vertrieb wiederum soll personalisierte Erlebnisse ermöglichen, Inhalte optimieren und es erlauben, die Auswirkungen auf das Geschäft über alle Kanäle hinweg zu messen.