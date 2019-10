„Ihr Smartphone“-App für Windows 10: Microsoft testet Anruffunktion

Microsoft hat die App „Ihr Smartphone“, die Android-Geräte mit Windows 10 verknüpft, um eine Anruffunktion erweitert. Bisher stand das Feature exklusiv nur für das Samsung Galaxy Note 10 zur Verfügung. Teilnehmer des Windows Insider Program, die das aktuelle Build 18999 des 20H1-Updates installiert haben, können auf ihren Desktops ab sofort mit beliebigen Android-Smartphones Anrufe entgegennehmen.

Die „Calls“ genannte Funktion, die auch beim Surface-Event Anfang des Monats gezeigt wurde, nutzt Mikrofon und Lautsprecher eines PCs, um über ein Android-Smartphone zu telefonieren. Eingehende Anrufe werden auf dem Bildschirm signalisiert und können über die Benachrichtigung angenommen werden.

Darüber hinaus lassen sich vom Desktop aus aber auch Anrufe starten, eingehende Telefonate mit vordefinierten Textnachrichten abweisen oder der Anrufverlauf aufrufen. Es ist sogar möglich, Anrufen von einem Smartphone auf den PC umzustellen.

Laut Microsoft ist die Anruffunktion auch für Insider mit Windows 10 Version 1903 und neuer verfügbar. Auf dem Android-Smartphone muss mindestens die OS-Version 7.0 Nougat laufen. Außerdem muss mindestens das Update des September-Patchdays installiert sein und der PC muss über Bluetooth verfügen. Microsoft-Sprecher Brandon LeBlanc wies zudem darauf hin, dass die Funktion derzeit schrittweise ausgerollt wird, also möglicherweise nicht sofort für jeden Insider verfügbar ist.

Einige Funktionen der „Ihr Smartphone“-App sind aber weiterhin nur für bestimmte Samsung-Geräte verfügbar. Das gilt vor allem für „Link your Phone“. Das Feature stellt eine nahtlose Verbindung per WLAN her, um Nachrichten auf dem Desktop anzuzeigen, Fotos zu synchronisieren oder den Bildschirm des Smartphones auf dem Desktop zu spiegeln, was eine Bedienung per Maus und Tastatur ermöglicht.

Mit der Verknüpfung von Windows und Android ersetzt Microsoft auch Funktionen, die zuvor über das eigene Mobilbetriebssystem Windows Phone beziehungsweise Windows 10 Mobile realisiert wurden. Sie hilft dem Unternehmen aber auch, seine mobilen Apps und Dienste aufzuwerten und an möglichst viele Nutzer heranzutragen.

Abzuwarten bleibt, ob Microsoft für seine Smartphone-App ein Feature übernimmt, das Samsung derzeit unter der sperrigen Bezeichnung „Anrufe/SMS auf anderen Geräten“ anbietet. Sie entspricht im Prinzip der von Microsoft jetzt angebotenen Anruffunktion, aber mit einem wichtigen Unterschied: das andere Gerät, beispielsweise ein Tablet, muss nicht per Bluetooth gekoppelt werden. Beide Geräte müssen sich lediglich im selben WLAN-Netz befinden.