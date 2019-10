macOS Catalina: Apple verschiebt Folder Sharing für iCloud Drive auf Frühjahr 2020

Darauf weist Apple in der Feature-Übersicht für Catalina hin. An selber Stelle spricht Apple für iOS und iPadOS jedoch weiterhin von Herbst 2019. Die Ordnerfreigabe soll den Funktionsumfang von iCloud Drive an die Cloudspeicher der Konkurrenz angleichen.