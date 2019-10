Windows-10-Preview: Microsoft zeigt neue Desktop- und Smartphone-Funktionen

Der abgesicherte Modus unterstützt die Anmeldung per Windows Hello PIN. Ein Update für die Ihr-Smartphone-App vereinfacht den Verbindungsaufbau mit bestimmten Samsung-Geräten. Es unterstützt auch die Spiegelung des Smartphone-Displays in der Desktop-App.