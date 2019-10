Apple startet Reparaturprogramm für iPhone 6s

In ab Oktober 2018 hergestellten Geräten steckt möglicherweise ein fehlerhaftes Bauteil. Es gehört zur Stromversorgung und führt dazu, dass sich iPhone 6s und 6s Plus nicht mehr einschalten lassen. Die Reparatur ist für Betroffene kostenlos.

Apple hat ein Serviceprogramm für das iPhone 6s und das iPhone 6s Plus angekündigt. Es richtet sich an Kunden, deren Geräte sich nicht mehr einschalten lassen. In dem Fall bietet ihnen das Unternehmen aus Cupertino nun möglicherweise eine kostenlose Reparatur an.

Allerdings gilt das Angebot nur für iPhone 6s und 6s Plus mit einem Herstellungsdatum zwischen Oktober 2018 und August 2019. In diesen Geräten steckt offenbar eine Komponente, die zu einem Problem mit der Stromversorgung führen kann. Von daher sind nur bestimmte Seriennummern für eine kostenlose Instandsetzung qualifiziert – eine Überprüfung der Seriennummer bietet Apple auf seiner Website an.

Betroffene Kunden sollten nach erfolgreicher Überprüfung laut Apple ihr Gerät reparieren lassen. Dies ist bei einem autorisierten Apple Service Provider oder nach Terminvereinbarung in einem Apple Store möglich. Alternativ bietet der Apple Support aber auch einen Mail-in-Service an, über den das Gerät an ein Apple-Reparaturzentrum geschickt wird.

Darüber hinaus sollten Nutzer vor der Reparatur ein vollständiges Backup per iTunes oder iCloud erstellen. Letzteres beinhaltet unter Umständen weniger Inhalte als ein iTunes-Backup – vor allem, wenn die zu sichernde Datenmenge die verfügbare Speicherkapazität von iCloud übertrifft. Wie immer weist Apple auch darauf hin, dass Schäden, die eine Reparatur verhindern, zuerst kostenpflichtig behoben werden müssen, bevor der kostenlose Austausch der schadhaften Komponente der Stromversorgung erfolgen kann. Ein Beispiel ist ein gesprungenes Display.

Zudem betont das Unternehmen, dass es die Reparatur auf das Land beschränken kann, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. Das Serviceprogramm stelle zudem keine Erweiterung der Standard-Garantie dar. Es gelte auch nur für iPhone 6s und 6s Plus in einem Zeitraum von zwei Jahren nach dem ersten Verkauf im Einzelhandel.