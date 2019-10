Manipulierte GIF-Dateien: WhatsApp-Anfälligkeit gibt Chat-Sitzungen preis

Ein Sicherheitsforscher namens Awakened hat eine schwerwiegende Schwachstelle in WhatsApp entdeckt. Mithilfe speziell gestalteter GIF-Dateien kann ein Angreifer Chat-Sitzungen kompromittieren und auf Dateien und Nachrichten zugreifen. Betroffen ist WhatsApp für Android Version 2.19.243 und früher.

Bei der Anfälligkeit mit der Kennung CVE-2019-11932 handelt es sich um einen sogenannten Double-free-Bug. Dabei wird ein „free()“-Parameter doppelt für denselben Wert und Argument in einer Software aufgerufen. Das erlaubt es unter Umständen, Speicherbereiche mit eigenen Inhalten zu überschreiben.

Dem auf GitHub veröffentlichten Fehlerbericht des Forschers zufolge kann die Sicherheitslücke auf zwei Arten ausgenutzt werden. Bei der ersten Methode ist bereits eine schädliche Anwendung auf dem Android-Gerät installiert, die die spezielle GIF-Datei erzeugt, um Dateien aus WhatsApp zu stehlen.

Alternativ kann die Datei auch als Anhang zu einer WhatsApp-Nachricht verschickt werden, was jedoch nicht mit GIF-Dateien aus der WhatsApp eigenen Galerie funktioniert. Wird die eingeschleuste GIF-Datei in der Messaging-App geöffnet, wird sie zweimal verarbeitet, was eine Remote-Shell aufruft und das Einschleusen und Ausführen von Schadcode aus der Ferne ermöglicht.

Allerdings können die Angriffe nur unter Android 8.1 und 9.0 erfolgreich ausgeführt werden. Der Fehler an sich lässt sich zwar auch unter älteren Android-Version ansprechen. Ab Android 8.0 oder früher führt er jedoch zu einem Absturz der Anwendung, bevor Schadcode ausgeführt und ein Chat kompromittiert werden kann.

Der Forscher informierte Facebook vor Veröffentlichung seines Fehlerberichts. Das Unternehmen bestätigte die Schwachstelle und patchte sie mit der Version 2.19.244. Gegenüber TheNextWeb erklärte ein WhatsApp-Sprecher, es lägen bisher keine Berichte über Angriffe auf das Sicherheitsleck vor. Das zugehörige Update sei schon im September veröffentlicht worden.

Der Sprecher betonte zudem, das Problem betreffe nur Absender und nicht Empfänger von Nachrichten. Dieser Darstellung wiedersprach der Forscher jedoch. „Diese Behauptung stimmt nicht. Der Sprecher muss das Problem falsch verstanden haben.“