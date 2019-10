Windows 10 1903: Jüngstes Update verursacht Druckerprobleme

Nicht nur Apple muss derzeit zumindest sein Mobilbetriebssystem nachbessern, auch Microsoft hat es offenbar erneut geschafft, mit einem Update einen neuen Fehler einzuführen. Auslöser ist der kumulative Patch KB4522016 für Windows 10 Version 1903, der seit Ende vergangener Woche verteilt wird. Er schränkt unter Umständen die Druckfunktion ein oder macht sie gar vollkommen unbrauchbar, wie Bleeping Computer berichtet.

Inzwischen räumt Microsoft das Problem auch ein. Im Windows Release Health Dashboard heißt es: „Die Dienst Druckwarteschlange kann zweitweise Probleme beim Abschließen eines Druckauftrags verursachen und dazu führen, dass ein Druckauftrag abgebrochen wird oder fehlschlägt.“ Auch Abstürze von Apps, die den Druckdienst nutzen, seien nicht ausgeschlossen.

Betroffen ist laut Microsoft aber nicht nur das Mai-2019-Update von Windows 10, sondern auch die Vorgängerversionen 1809, 1803, 1709, 1703 und 1607 sowie die aktuell unterstützten LTSC-Versionen von Windows 10 Enterprise. Auch unter Windows 8.1 und Windows 7 SP1 sowie allen unterstützten Versionen von Windows Server kann der Bug offenbar auftreten.

Unter Umständen ist es jedoch ausreichend, den Druckauftrag neu zu starten. Andernfalls empfiehlt Microsoft einen Neustart des Geräts. Sollte auch das nicht helfen, ist offenbar ein Downgrade des Drucktreiber von Version 4 auf Version 3 eine Behelfslösung.

Eine Lösung des Problems sei bereits in Arbeit, heißt es weiter in dem Fehlerbericht. Einen Fix will Microsoft mit einem kommenden Release ausliefern.

Das Update auf die Version 1903 hat Microsoft inzwischen für die Allgemeinheit freigegeben. Es wird nun also aktiv über Windows Update verteilt. Von der Aktualisierung ausgenommen sind aber weiterhin Nutzer mit bestimmten WLAN-Adaptern von Intel und Broadcom wegen ungelöster Kompatibilitätsprobleme. Auch veraltete WLAN-Treiber von Qualcomm verhindern ein Update auf Version 1903.