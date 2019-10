Microsoft-Event: Neue Surface-Generation im Anmarsch

Microsoft stellt morgen auf seinem in New York stattfindenden Event eine Reihe neuer Surface-Produkte vor. Einige Bilder davon kursieren bereits im Internet.

Das Microsoft-Event findet am 2. Oktober in New York statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) und wird vermutlich live übertragen. Hierfür hat Microsoft eine entsprechende Seite eingerichtet.

Microsofts Herbst-Event, wie das des letzten Jahres, das ebenfalls am 2. Oktober stattfand, wird sich sowohl um Geräte als auch um „Erfahrungen“ drehen. Das bedeutet, dass der Hersteller wahrscheinlich über Dienste und Szenarien sprechen wird, die um die kommenden Geräte herum aufgebaut sind. Es wird gemunkelt, dass Microsoft CEO Satya Nadella bei der diesjährigen Herbstveranstaltung dabei sein wird – letztes Jahr war er nicht zugegen.

Jüngsten Gerüchten zufolge plant Microsoft ein neues Surface Pro Two-In-One-Gerät mit Intel-Prozessor und USB-C-Anschluss. Auch ist von einem AMD-basierten Surface Laptop und einem neuen Surface-Modell mit ARM-Prozessor (Snapdragon 8cx) die Rede.

Surface Pro 7

Wieder einmal ist es Evan Blass, der diese Gerüchte mit der Veröffentlichung von entsprechenden Produktbilder untermauert. Demnach stellt Microsoft ein Surface Pro 7 mit neuestem Intel-Prozessor und USB-C vor. Der USB-C-Anschluss ersetzt den Mini-Display-Port des Vorgängermodells. Einen USB-A-Anschluss sowie einen SD-Karten-Slot soll das Gerät ebenfalls bieten.

Surface mit ARM-Prozessor

Ein Highlight der Veranstaltung dürfte das ARM-basierte Surface werden. Dafür hat Microsoft zusammen mit Qualcomm gearbeitet. Auch andere Hersteller wie Samsung bieten Notebooks mit ARM-Prozessor an. Der Vorteil gegenüber Intel- oder AMD-basierten Notebooks liegt in einer längeren Batterielaufzeit. Samsung spricht von 23 Stunden Betriebsstunden, bevor das Gerät wieder aufgeladen werden muss. Ein Microsoft-ARM-Surface könnte auch andere Hersteller dazu ermutigen, entsprechende Geräte vorzustellen. Denn noch sind ARM-basierte Notebooks oder Tablets mit Windows eine Seltenheit.

Surface Laptop 3

Neben einem neuen 13-Zoll-Modell will Microsoft auch ein Surface Laptop 3 mit 15-Zoll-Bildschirm vorstellen. Für dieses Gerät kommt – erstmals bei Microsoft-Surface-Modellen – ein AMD-Prozessor zum Einsatz.

Centaurus: Surface mit zwei Displays

Ob Microsoft auch einen Blick auf sein unter dem Codenamen „Centaurus“ entwickelten Surface mit zwei Displays gewährt, bleibt abzuwarten. Insidern zufolge soll Redmond einen Produktstart mit dem für diese Geräteklasse optimierten Windows Lite erst 2020 erwägen. Fotos eines Surface mit zwei Displays hat Evan Blass jedenfalls nicht veröffentlicht. Aber vielleicht hat Microsoft dieses Geheimnis ja für sich behalten. Morgen um 16 Uhr weiß man mehr.

Tragbare Lautsprecher und Teams for Life

Es gibt einige Spekulationen darüber, ob Microsoft auf der Veranstaltung auch einen neuen tragbaren Lautsprecher der Marke Surface vorstellen könnte. Es scheint, als wäre dieses Gerät geschäftsorientierter und um den Gruppen-Chat-Dienst von Microsoft Teams herum aufgebaut, basierend auf einigen Hinweisen in einer kürzlich erfolgten Patentanmeldung. Laut ZDNet-Bloggerin und Microsoft-Expertin Mary Jo Foley, könnte ein solches Gerät vielleicht auch mit „Teams for Life“ verwendet werden, einer noch nicht angekündigten (aber erwarteten) Version von Teams, die Microsoft für Familien anbieten könnte. Teams for Life könnte ein Eckpfeiler für Microsofts erwartetes Microsoft 365 Consumer Abonnement Paket sein.