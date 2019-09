OnePlus 7T mit 48-Megapixel-Kamera und 90-Hz-Display vorgestellt

OnePlus hat in den USA sein neues Smartphones OnePlus 7T vorgestellt. Es ergänzt dort das im Mai vorgestellte OnePlus 7 Pro – und ersetzt dessen kleinen Bruder OnePlus 7. Käufer soll es vor allem mit einem stärkeren Prozessor, einem überarbeiteten 90-Hz-Display und einer ebenfalls verbesserten Hauptkamera gewinnen.

Angetrieben wird das OnePlus 7T von Qualcomms Snapdragon 855 Plus, der im Gegensatz zum Snapdragon 855 des OnePlus 7 Pro bis zu 2,96 GHz erreicht. Außerdem ist das T-Modell nur mit 8 GByte RAM sowie 128 GByte internem Speicher ausgestattet. Ein weiterer wichtiger Unterschied zum OnePlus 7 Pro: das OnePlus 7T kommt ab Werk bereits mit Android 10.

Das Kamerasystem wurde größtenteils vom OnePlus 7 Pro übernommen. Es besteht aus einer Hauptkamera mit 48 Megapixel-Sensor (Sony IMX586) und einer festen Blende F1.6 und einer Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einem Blickwinkel von 117°, die 16 Megapixel auflöst. Die Kamera mit Teleobjektiv bietet nun 12 Megapixel statt 8 Megapixel – der optische Zoom wurde dafür von dreifach auf zweifach reduziert.

Die Videofunktion wurde indes nicht angefasst. Sie soll aber mit einem Softwareupdate in Kürze eine neue Zeitlupenfunktion erhalten, die Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde aufzeichnet – jedoch nur bei einer Auflösung von 720p.

Unverändert blieb auch die Frontkamera. Sonys Sensor IMX471 erzeugt Bilder mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und verfügt über eine elektronische Bildstabilisierung.

Das OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz soll für eine besonders flüssige Darstellung sorgen. Es löst 2400 mal 1080 Bildpunkte auf. Mit 6,55 Zoll ist es zudem 0,14 Zoll größer als beim OnePlus 7. Unterstützt werden zudem HDR10+ sowie der erweiterte Farbraum DP3.

Mit zum Lieferumfang gehört ein 30-Watt-Ladegerät, das die Schnellladefunktion Warp Charge 30T unterstützt. Es soll innerhalb von 30 Minuten einen Akkuladestand von rund 70 Prozent herstellen und bis zu 23 Prozent schneller lagen als der Vorgänger mit Warp Charge 30.

Angeboten wird das OnePlus 7T in den Farben blau und schwarz. Der Preis in den USA beträgt 599 Dollar. In den Handel kommt es dort am 18. Oktober. Die offizielle Präsentation für den deutschen Markt erfolgt erst am 10. Oktober in London.