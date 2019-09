Xiaomi Mi MIX Alpha kostet 2600 Euro

Xiaomi hat wie erwartet das Mi MI MIX Alpha heute in Peking vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Konzept-Smartphone. Die Massenproduktion soll gegen Jahresende beginnen. Zuvor können Interessierte das Gerät in Geschäften des Smartphoneherstellers ausprobieren. Als erstes Smartphone weltweit integriert Xiaomi einen 108-Megapixel-Sensor. Xiaomi bietet das Gerät für 19.999 Yuan an, was umgerechnet etwa 2600 Euro entspricht.

Vorstellung Mi MIX Alpha bei 2:03h:

