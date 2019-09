Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro mit Android 10 aber ohne Google-Dienste

Huaweis Mobil-Chef Richard Yu hat heute in München mehrere Produkte vorgestellt. Im Fokus der Präsentation standen die beiden neuen Smartphones Mate 30 und Mate 30 Pro. Das Mate 30 kostet mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicher 799 Euro. Das Mate 30 Pro für 1099 Euro ist mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher ausgestattet. 100 Euro mehr kostet die 5G-Variante. Zudem wird es das Mate 30 Pro auch in einer Porsche-Edition mit 12 GByte RAM und 512 GByte Speicher geben. Für dieses Modell verlangt der chinesische Elektronikkonzern 2095 Euro. Ab wann die Produkte erhältlich sind, hat Huawei nicht mitgeteilt. Die Smartphones sind mit Android 10 ausgestattet, kommen aber wegen des US-Embargos ohne Google-Dienste. Stattdessen ist der Huawei-App-Store installiert.

Mate 30 und Mate 30 Pro werden in den Farben Space Silver, Emerald Green, Cosmic Purple und Schwarz angeboten. Zusätzlich gibt es noch zwei Modelle, deren Rückseite aus veganem Leder besteht. Dadurch soll der Grip besser sein.

Dank neuer Sensoren erkennt das Mate 30 Pro die Position des Anwenders und stellt Inhalte so dar, dass sie optimal zum Blickwinkel des Betrachters passen. In liegender Position werden Inhalte damit nicht mehr im Hochkant-Format gezeigt. Die Funktion nennt sich AI Auto-Rotate. Außerdem lässt sich das Gerät per Handbewegungen steuern.

Der Bildschirm verläuft um 88 Grad an den seitlichen Rändern.

Auch der obere und untere Rand fallen dünner als beim Vorgänger aus. Damit erscheint der Bildschirm nahezu randlos.

Die Kamera an der Rückseite orientiert sich an dem Aussehen professioneller Digitalkameras. Huaweis Mobil-Chef Richard Yu bezeichnet das Design mit Iconic Professional. Es sei eine Weiterentwicklung der Kamereinfassung des Vorgängers, das inzwischen von vielen Herstellern kopiert werden.

Kamera mit zwei 40-Megapixel-Sensoren

Die Kamera des Mate 30 Pro bietet insgesamt vier Objektive. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera verfügt über einen 40-Megapixel-Sensor mit f/1.8-Blende. Das normale Weit-Winkel-Modell bietet ebenfalls einen 40-Megapixel-Sensor, ist aber mit einer f/1.6-Blende ausgestattet, die über eine optische Bildstabilisierung verfügt. Das Tele verfügt über einen 8 Megapixel-Sensor mit f/2.4-Blende und optischer Bildstabilisierung. Abgerundet wird die Kameraausstattung mit einem Tiefensensor. Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 32 Megapixel und f/2.0-Blende.

Durch die lichtempfindlicheren Sensoren gelingen Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen besonders gut.

Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen auch mit dem Ultra-Weitwinkel-Objektiv.

Videoaufnahmen profitieren ebenfalls von der verbesserten Sensor-Technik. Erstmals unterstützt Huawei 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps. Die Lichtempfindlichkeit steigt auf einen ISO-Wert von 51.200. Zudem unterstützt das Mate 30 Pro Zeitlupen-Videos mit 7680 fps und Timelapse-Aufnahmen mit HDR+. Auch unterstützt das Smartphone Bokehs in Videos. Unschärfen durch Verwacklungen sollen dank einer optischen Bildstabilisierung minimiert werden.

Durch die verbesserte Lichtempfindlichkeit ermöglicht das Mate 30 Pro Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, die denen von Mitbewerberprodukten wie dem Galaxy Note 10+ deutlich besser ausfallen.

