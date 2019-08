Google Maps bietet kombinierte Routen

Routenvorschläge auf Basis öffentlicher Verkehrsmittel gepaart mit Radfahren und Mitfahrgelegenheiten werden in den kommenden Wochen für Android und iOS in 30 Ländern rund um den Globus eingeführt, weitere sollen in Kürze folgen.

Google Maps wird multimodal. Google hat für seine Navigations-App die Einführung einer neuen Funktion angekündigt, die öffentliche Verkehrsmittel mit Fahrrad- und Mitfahrgelegenheiten kombiniert, sodass Kunden die unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen, eine verbesserte Wegbeschreibung von Punkt A nach Punkt B erhalten.

Es ist das neueste Feature in den Bemühungen von Google Maps, sich für Pendler und Fahrgäste benutzerfreundlicher zu gestalten. Anfang dieses Sommers fügte es neue Prognosen über die Verkehrsmenge hinzu, sodass Kunden sehen können, wie überfüllt ihr Bus, Zug oder ihre U-Bahn sind.

Um die neue Funktion nutzen zu können, gibt man wie gewohnt sein Ziel eine und tippt dann auf „Route“ und anschließend auf das Symbol für öffentliche Verkehrsmittel. Dort werden – sobald das Feature verfügbar ist – automatisch Routen angezeigt, die Fahrgemeinschafts- und Radfahroptionen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bieten. Zudem werden dort Informationen wie Fahrtkosten, Dauer der Fahrt und mögliche Wartezeiten zu jeder Etappe angezeigt.

Routenvorschläge auf Basis öffentlicher Verkehrsmittel gepaart mit Radfahren und Mitfahrgelegenheiten werden in den kommenden Wochen auf Android und iOS in 30 Ländern rund um den Globus eingeführt, weitere sollen in Kürze folgen. Mitfahrgelegenheiten werden in Australien, Brasilien, Kanada, Großbritannien, Indonesien, Indien, Japan, Mexiko, Tansania und den USA angeboten. Radrouten gibt es in Österreich, Albanien, Belgien, der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Guernsey, Irland, Israel, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden und einigen US-Städten wie Portland, Boulder, Minneapolis, Boston, San Jose, Chicago, Washington D.C., San Francisco, Seattle und Denver.