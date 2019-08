Globalfoundries reicht Patentklage gegen TSMC ein

Halbleiterhersteller Globalfoundries, der auch in Dresden einen Fertigung betreibt, hat heute mehrere Klagen gegen TSMC und andere Unternehmen in den USA und Deutschland eingereicht.

Globalfoundries wirft dem taiwanischen Halbleiterkonzern vor, Herstellungstechnologien zu verwenden, die 16 Globalfoundries-Patente verletzen. Die Klagen wurden heute bei der U.S. International Trade Commission (ITC), den U.S. Federal District Courts in Delaware und dem Western District of Texas sowie den Landgerichten Düsseldorf und Mannheim in Deutschland eingereicht.

Mit den Klagen will Globalfoundries einen Import von Produkten nach Deutschland und den USA verhindern, die „mit Hilfe der patentverletzenden Technologien hergestellt werden“. Als beklagte Unternehmen nennt globalfoundries die Chidesigner Apple, Broadcom, Mediatek, Nvida, Qualcomm und Xilinx. Als Distributoren sind in der Klageschrift die Firmen Avnet, Digi-Key und Mouser genannt. Die Firmen Arista, Asus, Blu, Cisco, Google, Hisense, Lenovo, Motorola, TCL und OnePlus.

Zudem verlangt Globalfoundries Schadenersatz von TSMC in nicht genannter Höhe. Die Schadensumme könnte in den Milliarden liegen, da TSMC zweistellige Milliardenumsätze aufweist.

„Während sich die Halbleiterproduktion weiter nach Asien verlagert hat, hat Globalfoundries gegen den Trend kräftig in die amerikanische und europäische Halbleiterindustrie investiert. In den letzten 10 Jahren sind mehr als 15 Milliarden Dollar in die amerikanischen Werke und mehr als 6 Milliarden Dollar in den Ausbau des Dresdner Werkes, zugleich Europas größte Halbleiterfabrik, geflossen. Die Klagen zielen darauf ab, diese Investitionen und unsere Innovationen in den USA und Europa zu schützen“, erklärte Gregg Bartlett, Senior Vice President, Engineering and Technology bei GF.

„Während wir Milliarden von Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben haben, hat TSMC die Früchte unserer Investitionen unrechtmäßig geerntet. Mit unseren Klagen wollen wir die rechtswidrige Nutzung unserer Technologien durch TSMC unterbinden und damit unsere europäischen und amerikanischen Werke schützen.“

Die Frage, warum Globalfoundries nicht auch andere Firmen verklagt, die von TSMC hergestellte Chips in ihren Produkten verwenden und in den USA und in Europa verkaufen, konnte ein Sprecher des Unternehmens nicht sofort beantworten.