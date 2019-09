Xiaomi Mi 9T Pro mit 64 GByte jetzt für 300 Euro

Der chinesische Online-Händler Gearbest hat das Xiaomi Mi 9T Pro mit 64 GByte Speicher und 6 GByte RAM erneut im Angebot. Das Xiaomi-Smartphone kostet in der Farbe Blau 300,35 Euro und ist damit so günstig wie nie zuvor. Im Online-Shop wird zunächst der Standardpreis in Höhe von 338,83 Euro angezeigt. Nachdem man den Rabattcode „GBM9TPRO1“ an der Kasse eingelöst hat, zeigt sich der reduzierte Preis. Bei der angebotenen Varianten handelt es sich um die Global Version, die auch hierzulande verkauft wird. Gegenüber hiesigen Angeboten spart man mindestens 40 Euro.

Wie immer muss man bei der Bestellung aus China etwas länger warten als wenn man das Gerät hierzulande bestellt. Gearbest gibt eine Lieferzeit von 15 bis 25 Werktagen an. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen. Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Im Garantiefall muss man die Geräte nicht zurück nach China senden, was angesichts der Luftfrachtbestimmungen in Bezug auf Produkte mit nicht herausnehmbarer Batterien schwierig ist. Stattdessen wird dies über ein spanisches Service-Center abgewickelt.

Xiaomi hatte das Mi 9T Pro im August in Deutschland offiziell vorgestellt. Allerdings war hierzulande zunächst nur die Variante mit 128 GByte für 449 Euro erhältlich. Inzwischen ist auch das 64-GByte-Modell bei einigen Händlern im Angebot.

Gegenüber der Standardvariante Mi 9T verfügt die Pro-Version über einen schnelleren Prozessor und eine bessere Kameraausstattung. Statt einem Snapdragon 730 kommt im Mi 9T Pro ein Snapdragon 855 zum Einsatz. Wer nicht so viel Leistung benötigt, kann auch zum Standardmodell greifen, das Gearbest aktuell für 263,61 Euro (Rabattcode „GBMI9T500“) verkauft.