Galaxy Note 10+ im Test

Samsung stellt ausgezeichnete Smartphones her, die fast alles bieten, was man sich von einem Spitzengerät erwartet: einen brillanten Bildschirm, tolle Kameras, starke Akkulaufzeit. Aber es ist Jahre her, dass alle Einzelteile so zusammengeführt wurden, dass ich mich zurücklehne und "Wow" sage. Beim Galaxy Note 10+ ist das der Fall.