Trump bezichtigt Google der Wahlmanipulation

Google wies die am Montag von Präsident Donald Trump erhobenen Anschuldigungen zurück, dass der Suchriese bei den Wahlen 2016 zugunsten von Hillary Clinton „manipuliert“ habe. „Google sollte verklagt werden. Mein Sieg war noch größer als gedacht“, twitterte Trump. Laut Google habe der US-Präsident sich auf eine ältere Untersuchung bezogen, die zum Schluss kam, dass Google für 2,6 bis 10,4 Millionen Stimmen für Hillary Clinton bei der US-Präsidentschaftswahl verantwortlich sei.

Die Ergebnisse der Untersuchung dementierte Google erneut: „Wir haben die Suchergebnisse nie neu geordnet oder geändert, um die politische Stimmung zu manipulieren“, sagte ein Google-Sprecher. „Unser Ziel ist es, den Menschen für ihre Fragen immer Zugang zu qualitativ hochwertigen, relevanten Informationen zu geben, ohne Rücksicht auf politische Gesichtspunkte.“

Der ursprüngliche Bericht (PDF) wurde bereits im Juni 2017 von Robert Epstein für das American Institute for Behavioral Research and Technology veröffentlicht. Epstein wiederholte in der Zeugenaussage vor dem Senat-Justizunterausschuss (PDF) im Juni 2019, dass er glaube, dass Googles Suchalgorithmus „voreingenommene Suchergebnisse“ lieferte, die „wahrscheinlich unentschlossene Wähler auf eine Weise beeinflussten, die Hillary Clinton mindestens 2,6 Millionen Stimmen brachte“.

Zu Fragen von Senator Ted Cruz in einem Video, das im Juli von der rechten Nachrichtenpublikation Breitbart News veröffentlicht wurde, sagte Epstein, dass 2,6 Millionen Euro „ein Minimum“ seien. „Der Bereich liegt zwischen 2,6 und 10,4 Millionen Stimmen, je nachdem, wie aggressiv sie bei der Verwendung der Techniken waren, die ich studiert habe, wie der Manipulationseffekt der Suchmaschine, der Effekt des Suchvorschlags, der Effekt des Antwort-Bots und eine Reihe anderer“, sagte er. Epstein behauptete auch, dass, wenn Google, Twitter und Facebook 2020 den gleichen Kandidaten unterstützen, dies bis zu 15 Millionen Stimmen bringen könne.

„Im Jahr 2020 können Sie wetten, dass alle diese Unternehmen alles geben werden, und die Methoden, die sie verwenden, sind unsichtbar, sie sind unterschwellig, sie sind mächtiger als die meisten Effekte, die ich je in den Verhaltenswissenschaften gesehen habe“, sagte er.

Clinton twitterte eine Antwort auf Trump und sagte, dass die Studie widerlegt worden sei und nur auf 21 unentschiedenen Wählern basiere.

Der Bericht hatte sich auf 95 Personen aus 24 Staaten gestützt, von denen 21 als unentschlossen identifiziert wurden, die täglich mit Google, Bing und Yahoo Wahlsuche durchführten. Dem Bericht zufolge zeigte die Studie, dass die Suchergebnisse „zu Gunsten von Hillary Clinton voreingenommen“ waren.

Bereits Anfang des Monats hatte Trump Google gewarnt, dass er sie „sehr genau“ vor den US-Wahlen 2020 beobachtet. Am 6. August traf Trump sich mit Google CEO Sundar Pichai, um Fragen über die Rolle von Google bei der Wahl 2016 zu stellen, und behauptete ohne Beweise, dass der Suchmaschinenriese versucht, die bevorstehende Wahl „illegal zu untergraben“.