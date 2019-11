Roborock-Alternative: Saugroboter 360 S7 für 344 Euro

Gearbest bietet den 360 S7 aktuelle für 343,87 Euro aus einem europäischen Warenlager an. Die Lieferzeit liegt daher nur bei 2-5 Tagen.

Der chinesische Online-Shop Gearbest hat den Saugroboter Qihoo 360 S7 wieder einmal aus einem EU-Warenlager mit einer Lieferzeit von zwei bis fünf Tagen im Angebot. Dort kostet der Saugroboter aktuell mit dem Gutschein „GB-360S7“ 343,87 Euro. Diesen gibt man an der Kasse ein. Hierfür muss man bei Gearbest angemeldet sein. Wer die Versandkosten sparen möchte, wählt die Option „Deutschland lokal DHL“.

Wie der Platzhirsch Roborock S6 bietet der 360 S7 eine Saugleistung von 2000 pa. Ebenso verfügt er über einen Wischmodus. Im reinen Saugmodus ist hinsichtlich der Reinigungsleistung zwischen Roborock S6 und 360 S7 in der Praxis kein Unterschied auszumachen. Beide säubern den Untergrund gründlich, sofern sie ihn erreichen.

Im Wischmodus kann der 360 S7 jedoch nicht ganz mit dem Roborock mithalten. Vor allem das neue Roborock-Modell S5 Max bietet diesbezüglich klare Vorteile. Wer also keinen große Wert auf die Wischfunktion legt, kann ruhig zum 360 S7 greifen. Der 360 S7 ist aber auch in manchen Bereichen besser als die Roborock-Modelle. Wenn etwa Teppiche mit einer Höhe von 3 cm gereinigt werden sollen, scheitern die Roborock-Varianten an dieser Hürde, während der 360 S7 Max kein Problem hat, diese zu erklimmen und anschließend zu reinigen.

In Sachen Akkukapazität muss sich der 360 S7 mit 3200 mAh dem Roborock S6 und dem S5 Max mit jeweils 5200 mAh allerdings geschlagen geben. Dementsprechend kommt er schon nach etwa 90 Minuten zurück ans Dock und hat dann nur 100 m² gesäubert, während die Roborock-Varianten bis zu 250 m² in 2,5 Stunden reinigen.

Im Zuge der Einführung des aktuellen Spitzenmodells 360 S7, sind die Vorgänger im Preis gefallen. So kostet der 360 S6 aus einem EU Lager nur 254,43 Euro (Gutschein: GB-AP360S6) und der 360 S5, der ebenfalls aus einem EU-Lager verschickt wird, 228 Euro (Gutschein: GEARBEST1132)