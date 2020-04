Frühjahrsaktion: Aktuelle Saugroboter im Angebot

Der chinesische Online-Shop Gearbest hat wieder einmal aktuelle Saugroboter im Angebot. So kostet beispielsweise der Qihoo 360 S7 aus einem europäischen Versandlager mit einer Lieferzeit von zwei bis fünf Tagen 343,36 Euro.

Wie der Platzhirsch Roborock S6 bietet der 360 S7 eine Saugleistung von 2000 pa. Ebenso verfügt er über einen Wischmodus. Im reinen Saugmodus ist hinsichtlich der Reinigungsleistung zwischen Roborock S6 und 360 S7 in der Praxis kein Unterschied auszumachen. Beide säubern den Untergrund gründlich, sofern sie ihn erreichen. Bei letzterem bietet der 360 S7 Vorteile, wenn es um Teppichböden mit einer Höhe von 3 cm geht. Diese erklimmt er problemlos, während die Roborock-Varianten daran scheitern.

Roborock S5 Max aus europäischem Warenlager für 426,88 Euro

Im Wischmodus kann der 360 S7 jedoch nicht ganz mit dem Roborock mithalten. Vor allem das neue Roborock-Modell S5 Max bietet diesbezüglich klare Vorteile. Den Roborock S5 Max bietet Gearbest nun auch in Schwarz an. Beide Modelle kosten mit dem Gutschein „GBROBOROCKMAX“ jeweils 426,88 Euro. Damit man den Gutschein eingeben kann, muss man bei Gearbest angemeldet sein.

Gegenüber dem Roborock S6 bietet der im Herbst 2019 vorgestellte Saugroboter S5 Max Verbesserungen für den Wisch-Einsatz. Hierfür hat Roborock das Füllvolumen des Wassertanks gegenüber dem Vorgängermodell S6 von 140 ml auf 290 ml mehr als verdoppelt. Der Staubbehälter fällt mit 460 ml im Vergleich zum S6 mit 480 ml etwas kleiner aus. Die grundsätzlichen technischen Daten wie Akkukapazität und Saugleistung sind mit 5200 mAh und 2000 Pascal identisch.

Wasserabgabe elektrisch gesteuert

Für einen verbesserten Wisch-Einsatz hat Roborock außerdem den Wassertank komplett überarbeitet und mit einer elektrisch steuerbaren Wasserabgabgevorrichtung ausgestattet. Statt wie beim S6, dessen Wassertank in der Wischtuchhalterung integriert ist, verfügt der S5 Max über einen autarken Wassertank, der über eine elektrisch steuerbare Abgabevorrichtung eine bestimmte Wassermenge auf die Wischtuchhalterung abgibt. In der Roborock-App lässt sich die Wasserabgabe komplett sperren oder mit „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ einstellen. Praktisch ist, dass man diese Einstellungen je nach Reinigungszone beziehungsweise Raum vornehmen kann. So lässt sich der Wasserabfluss je nach Bodenbelag wie Parkett und Fliesen regulieren oder sogar ganz stoppen. Damit zeigt sich der Saugroboter in der Praxis sehr flexibel.

Alfawise V10 Max Laser aus China für 218,49 Euro

Auch der Alfawise V10 Max Laser ist wieder einmal im Angebot. Mit dem Gutschein „ALFAV10MAX“ zahlt man für dieses Modell 218,49 Euro kostet. Er bietet eine Saugkraft von 2200Pa und verfügt über einen Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh. Außerdem ist der Alfawise V10 Max Laser wie der S5 Max mit einem elektrisch gesteurten und relativ großen Wassertank ausgestattet. Weitere technische Daten zu dem Gerät finden sich hier. Wie der 360 S7 erklimmt der Robotor auch etwas dickere Teppiche problemlos.

Allerdings erfolgt der Versand aus China, sodass Besteller zwischen 25 und 35 Werktagen auf das Gerät warten müssen. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über ein EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen. Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Im Garantiefall muss man die Geräte nicht zurück nach China senden, was angesichts der Luftfrachtbestimmungen in Bezug auf Produkte mit nicht herausnehmbarer Batterien schwierig ist. Stattdessen wird dies über ein spanisches Service-Center abgewickelt.