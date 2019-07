Windows 10 1903: KB4505903 bringt Verbesserungen

Microsoft hat kurz vor dem Wochenende ein neues kumulatives Update für Windows 10 Mai 2019 Update (Version 1903) veröffentlicht. KB4505903 bringt eine Reihe von Qualitätsverbesserungen und hebt die Buildnummer auf 18362.267.

KB4505903 ist allerdings ein optionales Update, das nicht automatisch installiert wird. Installiert werden kann es, wenn man unter Einstellungen – Windows Update die neue Option „Jetzt herunterladen und installieren“ klickt.

Build 18362.267 enthält eine Lösung für ein Problem, das die Gesichtserkennung von Windows Hello nach einem Neustart eines Geräts verhindert hat. Auch hat MIcrosoft einen Fehler in der PDF-Druckfunktion von Microsoft Edge behoben. Zudem soll der Browser nun in der Lage sein, PDFs zu öffnen, die so konfiguriert sind, dass sie nur einmal korrekt geöffnet werden können.

Das Update behebt auch das Problem der Farbwiedergabe bei der Anzeige eines Bildes auf 10-Bit-Displays. Microsoft hat auch ein Problem mit der Helligkeitssregelung behoben. Auf einigen Geräten ließ sie keine Änderungen der Einstellung zu. Last but not least verbessert das Update die Bluetooth-Audioqualität bei längerer Nutzung bestimmter Audioprofile.

Windows 10 1903: Probleme mit Intel

Nach wie vor gibt es aber noch Probleme mit Windows 10 1903, die ein Update auf die neueste Windows-10-Version verhindern. Hierzu zählen veraltete Intel-Storage-Treiber und PCs, die mit einer Domäne verbunden sind und zur Authentifizierung MIT Kerberos Realms nutzen. Sie können unter Umständen nicht mehr booten. Ein Update zur Behebung dieses Fehlers will Microsoft im August veröffentlichen.