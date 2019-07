Xiaomi-Smartphones: VoLTE und VoWiFi unter MIUI 10 einschalten

Standardmäßig sind die beiden Features VoLTE und VoWiFi oder WLAN-Anrufe deaktiviert. Diese lassen sich jedoch leicht einschalten. VoLTE sollte in den meisten Fällen funktionieren. Anrufe über WLAN gelingen hingegen nur mit neueren Xiaomi-Smartphones.

Die Features Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFi (VoWiFi) bieten beim Telefonieren einige Vorteile. Allerdings sind diese Funktionen bei Xiaomi-Smartphones standardmäßig ausgeschaltet. Sie lassen sich jedoch problemlos aktivieren und zumindest VoLTE sollte mit nahezu sämtlichen Xiaomi-Smartphones funktionieren. WLAN-Anrufe (VoWiFi) kann man in der Regel allerdings nur mit neueren Modellen tätigen.

VoLTE und VoWiFi

VoLTE nutzt anders als GSM und UMTS für Telefongespräche eine digitale Sprachübertragung und bietet dank dieser nicht nur einen sofortigen Verbindungsaufbau, sondern in den meisten Fällen auch eine bessere Sprachqualität. VoWiFi oder wie Xiaomi es nennt, „Über WLAN telefonieren, bietet die Möglichkeit, eine Telefonverbindung über das WLAN-Netz aufzubauen. Gerade in Gebäuden hat dies Vorteile: Wenn zum Beispiel keine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht, kommen Telefonverbindungen dank WLAN-Anrufe dennoch zustande.

VoLTE und VoWiFi bei Xiaomi-Smartphones aktivieren

Die beiden Funktionen können mit der Eingabe folgender Codes in der Telefon-App aktiviert werden:

VoLTE: *#*#86583#*#

VoWiFi/WLAN-Anrufe: *#*#869434#*#*

Nach der Eingabe der Codes wird die Providerüberprüfung der beiden Features ausgeschaltet, sodass im Menü Einstellungen – SIM-Verwaltung – SIM-Karteneinstellungen nun die Optionen „VoLTE verwenden“ und „Über WLAN telefonieren“ erscheinen. In Sachen „Über WLAN telefonieren“ lässt sich noch festlegen, ob für einen Telefonanruf eine Mobilfunkverbindung oder WLAN bevorzugt werden soll.

Je nach dem erscheinen in der Statusleiste die entsprechenden Symbole für die beiden Betriebsarten. Erscheint dort das VoLTE-Symbol werden Anrufe in dieser Betriebsart durchgeführt. Ist dort ein WLAN-Symbol mit einem Telfonhörer zu sehen, erfolgen Anrufe über WLAN.



Mit dem Mi 9 und Mi 9T konnten beiden Betriebsarten in Verbindung mit O2 (Drillisch) aktiviert werden, während mit dem Mi MIX 2S, dem Mi 8 und dem Mi MIX 3 nur VoLTE möglich war. Offenbar fehlen den älteren Xiaomi-Smartphones in der Modem-Firmware die nötigen Betriebsparameter für WiFi-Calling. Wer sein Smartphone rootet, kann diese Profile jedoch installieren.

Wenn weder VoLTE noch VoWiFi funktionieren, werden die beiden Betriebsarten vom Provider nicht unterstützt. Das ist bei einigen Prepaid-Anbieter der Fall. Mit T-Mobile, Vodafone und O2 sollte hingegen sowohl VoLTE und VoWiFi funktionieren.