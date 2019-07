Bericht: Apple verlagert Produktion des Mac Pro von den USA nach China

Den neuen Mac Pro lässt Apple von Quanta in Shanghai zusammenbauen. Ein Grund für die Verlagerung ist der Ablauf von Subventionen für die Fertigung im US-Bundesstaat Texas. Apple betont, dass die Endmontage nur ein Teil des Fertigungsprozesses ist.

Apple fertigt den neuen Mac Pro angeblich in China. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bisher hatte das Unternehmen aus Cupertino seine auf professionelle Nutzer ausgerichteten Macs ausschließlich in den USA produziert.

Die Entscheidung des iPhone-Herstellers, die Mac-Pro-Produktion ins Ausland zu verlagern, steht dem Bericht zufolge im Zusammenhang mit dem Ende von Subventionen, die das Unternehmen bisher für die Fertigung der Desktop-Computer im US-Bundesstaat Texas erhielt. Dort war bisher das US-Unternehmen Flex mit dem Zusammenbau der Mac Pro beauftragt.

„Das erinnert uns daran, dass die Fertigung in China im Vergleich zu den USA eine kostengünstigere Alternative bleibt und von einer bestehenden Infrastruktur profitiert, anstatt dass sie möglicherweise in den USA erst wieder aufgebaut werden muss“, zitiert die Agentur Reuters den Analysten Tom Forte von D.A. Davidson.

Apple betonte indes, der Zusammenbau der Komponenten nicht der wichtigste Schritt der Produktion ist. „Wie alle unsere Produkte wird der Mac Pro in Kalifornien entworfen und entwickelt und enthält Komponenten aus verschiedenen Ländern, darunter auch die USA“, erklärte eine Apple-Sprecher. „Die abschließende Montage ist nur ein Teil des Fertigungsprozesses.“

Den neuen Mac Pro soll nun der Auftragsfertige Quanta zusammenbauen, und zwar in einer Fabrik in der Nähe von Shanghai, so das WSJ weiter. Das Unternehmen ist auch für Endfertigung der Apple Watch zuständig.

Der Mac Pro war Apples letztes bedeutendes Produkt, das in den USA gefertigt wurde. Neben den Lohnkosten dürfte aber auch andere Faktoren die Produktionsverlagerung begünstigt haben, darunter die größere Nähe zu vielen Vorlieferanten in Asien.