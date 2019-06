Samsung startet Verkauf von Galaxy S10 5G

Samsung hat mit dem Verkauf seines 5G-Smartphones Galaxy S10 5G in seinem Online-Store begonnen. Es verfügt über einen 6,7 Zoll großen Amoled-Bildschirm und ist mit 256 GByte Speicher und 8 GByte RAM ausgestattet. Derzeit gibt es das Modell nur in Schwarz mit angepasster Firmware für die Netze von Telekom (SM-G977BZAADTM) und Vodafone (SM-G977BZAAVD2) zu einem Preis von 1249 Euro. Ob die in den Spezifikationen genannte Ausführung in Silber auch in Deutschland verkauft wird, bleibt abzuwarten.

Neben der 5G-Funktionalität, die in Deutschland bis auf Weiteres mangels entsprechender Mobilfunkinfrastruktur irrelevant ist, weist das Galaxy S10 5G gegenüber den bislang verfügbaren S10-Varianten einige Besonderheiten auf.

Die Triple-Kamera von S10 und S10+ wird beispielsweise um eine 3D-Tiefenkamera erweitert. Damit soll die Aufnahme von Videos mit Hintergrundunschärfe (Bokeh-Effekt oder Live-Fokus) möglich sein. Außerdem unterstützt die Tiefenkamera eine Schnellmessung von Objekten.

Der Akkukapazität des Galaxy S10 5G steigt im Vergleich zum Galaxy S10+ von 4100 auf 4500 mAh. Das mitgelieferte Netzteil erlaubt die Ladung des Energiespeichers mit bis zu 25 Watt. Das mitgelieferte Ladekabel liegt wie beim Pixel 3 in USB-C zu USB-C vor. Induktiv lässt sich das Galaxy S10 5G mit einer geeigneten Ladestation mit bis zu 12 Watt befüllen.

Mangels microSD-Card-Slot kann der interne Speicher, anders als bei den bislang verfügbaren S10-Modellen, nicht erweitert werden.