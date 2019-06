Microsoft und Apple integrieren iCloud Drive in Datei-Explorer von Windows 10

Apple hat eine neue Version der iCloud-App für Windows veröffentlicht. Sie ist nun erstmals im Microsoft Store erhältlich. Die wichtigste Neuerung betrifft Nutzer von Windows 10. Sie können nun leichter Dateien zwischen ihren iOS-Geräten und Windows-PCs austauschen.

Zu diesem Zweck haben die Entwickler den Speicherdienst iCloud Drive in den Datei-Explorer von Windows 10 integriert. Nach Installation der App findet sich ein Eintrag „iCloud Drive“ in der Navigationsleiste am linken Bildrand. Sie gibt unmittelbar Zugriff auf alle Inhalte von iCloud Drive. Außerdem ist es nun mit Windows-Bordmitteln wie Drag and Drop möglich, Dateien auf iCloud Drive hochzuladen, um sie anschließend mit einem iPhone oder iPad abzurufen.

Microsoft zufolge steht Nutzern zudem dieselbe Technik für iCloud Drive zur Verfügung, die auch die Files-on-Demand-Funktion von OneDrive antreibt. Nutzer können also auch festlegen, welche Dateien und Ordner von iCloud Drive auf ihrem PC offline verfügbar sein sollen. Microsoft verspricht aber auch, dass Änderungen an Dateien unmittelbar mit allen Geräten synchronisiert werden.

„Mit der brandneuen iCloud for Windows App, die heute im Microsoft Store erhältlich ist, machen es Apple und Microsoft Kunden einfach, die Vorteile ihres iCloud-Kontos auf ihren Windows-10-PCs und ihren Apple-Geräten zu nutzen“, schreibt Giorgio Sardo, Engineering General Manager für das Microsoft 365 Developer Ecosystem bei Microsoft. „Sie können ganz einfach auf Ihre Fotos, Videos, E-Mails, Kalender, Dateien und andere wichtige Informationen aus Ihrem iCloud-Konto unterwegs und auf Ihrem Windows 10-PC zugreifen. iCloud ist die Heimat von iCloud Drive, iCloud Photos, Mail, Kontakten, Kalender, Erinnerungen, Safari-Lesezeichen und mehr.“

Vor allem die Integration von iCloud Drive im Datei-Explorer in Verbindung mit der Files-on-Demand-Funktion ist derzeit der Version von iCloud für Windows vorbehalten, die im Microsoft Store erhältlich ist. Der auf der Apple-Website verfügbare Client unterstützt diese Neuerung zumindest bisher nicht. Allerdings liegt auch das Support-Dokument von Apple für den neuen Client bisher nicht in Deutsch vor.