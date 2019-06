Unabhängiges Beratungsinstitut: Sinequa ist Leader im Bereich Kognitive Suche

Forrester vergibt höchstmögliche Punktzahl in wichtigen Bewertungskriterien – Mit der Sinequa-Plattform für KI-basierte Suche und Analyse werden Unternehmen informationsgetrieben.

Im jetzt erschienenen Report „The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q2 2019” ¹ wird Sinequa als Leader im Bereich Kognitive Suche eingestuft. Wörtlich heißt es bei Forrester Research „Sinequa erweitert die Intelligenz von Beschäftigten in großem Maßstab. Ziel von Sinequa ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, informationsgetrieben zu werden, indem es das Wissen jedes Beschäftigten erweitert. Das Unternehmen erreicht dies, indem es Erkenntnisse zu Tage fördert und Experten über seine kognitive Suchtechnologie miteinander vernetzt. Sinequa kombiniert seine eigene Technologie für Natural Language Understanding (NLU) mit neuester Open-Source-Machine-Learning-Technologie. Der Anbieter verfügt über umfangreiche Branchenexpertise und bietet Lösungen für Life Sciences, Finanzdienstleistungen und Fertigung.“

Forrester Wave ist ein Leitfaden für Unternehmen, die nach für sie relevanten Technologien suchen. Der Report 2019 umfasst insgesamt 12 Anbieter, die nach drei Kategorien bewertet werden: Produktangebot, Strategie und Marktpräsenz. In der Kategorie „Produktangebot“ erhielt Sinequa die höchstmögliche Punktzahl für „Information“ (d.h. die Qualität der aus Daten extrahierten Information), in der Kategorie „Strategie“ für seine Fähigkeit, Strategie und Produktplanung auch umzusetzen, seine Lösungs-Roadmap und den Kundenservice sowie in der Kategorie „Marktpräsenz“ für sein ausgeprägtes Verständnis der Anforderungen seiner jeweiligen Zielmärkte.

„Wir freuen uns über die erneute Einstufung als Leader in einem wichtigen Analysten-Report“, erklärt Alexandre Bilger, Präsident und CEO bei Sinequa. „Mit unserer Plattform für KI-basierte Suche erschließen und analysieren Unternehmen sehr große Datenmengen und stellen daraus gewonnene kontextbezogene Informationen ihren Beschäftigten zur Verfügung. Diese gewinnen dadurch neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität. So werden Unternehmen informationsgetrieben. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Plattform insbesondere Kunden in Märkten wie Finanzdienstleistungen, Fertigung und Pharma hervorragend unterstützen kann.“

Laut Forrester Wave liegen Sinequas weitere Stärken in den Bereichen Datenkonnektoren, der intelligenten Analyse aufzunehmender Daten, der Erfassung der Intention hinter Benutzeranfragen (Query Intent) sowie seinen guten Tuning-Werkzeugen. Kunden, die komplexe und hochwertige Suchanwendungen brauchen, werden die Tiefe und Breite der Datenanalyse der Plattform für Kognitive Suche zu schätzen wissen. „Die starke Roadmap von Sinequa“, so Forrester, „beinhaltet auch die Nutzung der neuesten Open-Source-KI-Technologien.“

Erst vor kurzem hat Sinequa das Benutzer-Interface seiner Plattform für KI-basierte bzw. Kognitive Suche und Analyse neu entwickelt. Es basiert jetzt auf Angular 7, dessen Responsive Design die einfache Nutzung der Plattform von beliebigen Endgeräten aus ermöglicht. Machine-Learning-Modelle auf Basis von Spark und TensorFlow können jetzt direkt in der Indexierungspipeline angewandt werden. Die neue Version der Plattform enthält ferner zusätzliche Verschlüsselungsebenen, wie z.B. die In-Flight-Verschlüsselung zwischen allen Komponenten einer verteilten Installation und die Verschlüsselung zur Indexierungszeit, um den Dokumenten-Cache zu sichern. Sinequa aktualisiert automatisch die Datenzugriffskontrollen, wenn sich diese in den Verzeichnissen der Unternehmenszugriffskontrolle ändern.

1) Forrester Research, Inc., „The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q2 2019“ von Mike Gualtieri, mit Srividya Sridharan und Elizabeth Hoberman.