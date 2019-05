Erste stabile Version des Tor Browser für Android im Play Store veröffentlicht

Das Tor Project hat die erste stabile Version des Tor Browser für Android in Googles Play Store veröffentlicht. Sie basiert auf Tor Browser 8.5. Der Browser richtet sich vor allem an Nutzer, die einer Online-Überwachung oder Internetzensur entgehen wollen. Den Entwicklern zufolge bietet die Android-Version allerdings noch nicht alle Features der Desktop-Varianten.

Mit dem Update wird der von Firefox übernommene Unterbau auf das Extended Support Release 60.7.0 aktualisiert. Der Torbutton liegt nun in der Version 2.18 vor und HTTPS Everywhere in der Version 2019.5.6.1.

„Mobiles Browsen nimmt weltweit zu und in einigen Regionen ist es die einzige Möglichkeit, um auf das Internet zuzugreifen“, heißt es im Blog des Tor Project. „In denselben Regionen gibt es oft Überwachung und Online-Zensur, weswegen wir es zu einer Priorität gemacht haben, diese Nutzer zu erreichen.“

Auch wenn nicht alle Desktop-Features integriert wurden, betonen die Entwickler, dass es nicht möglich ist, die Proxy-Einstellungen zu umgehen. Außerdem soll der Schutz vor Cross-Site-Tracking soll aktiv sein sowie die meisten Anti-Fingerprinting-Techniken. „Wir sind zuversichtlich, dass der Tor Browser für Android denselben grundlegenden Schutz bietet, der sich auf den Desktop-Plattformen findet.“

Das Tor Project weist darauf hin, das unter Umständen ein Fingerprinting per WebGL möglich ist. Ein Fix werde aber bereits getestet und wahrscheinlich mit dem nächsten Point-Release veröffentlicht. Zudem können bei einem Upgrade auf die Version 8.5 gespeicherte Anmeldedaten verlorengehen.

Eine Version des Tor Browsers für iOS ist aufgrund der von Apple auferlegten Beschränkungen für Browser derzeit nicht geplant. Das Tor Project verweist in dem Zusammenhang auf den Onion Browser für iOS, mit dem ebenfalls ein Zugriff auf das Tor-Netzwerk möglich ist.

Die stabile Version des Tor Browser ersetzt den bisher vom Tor Project empfohlenen Browser Orfox. Neben der stabilen Version ist auch noch eine Alpha-Version im Play Store erhältlich, die derzeit allerdings der stabilen Version zu entsprechen scheint.