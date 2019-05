Microsoft veröffentlicht erste Preview von Chromium-Edge für macOS

Microsoft hat eine erste Vorabversion seines auf Chromium basierenden Browsers Edge veröffentlicht, die unter Apples Desktop-Betriebssystem macOS läuft. Der neue Browser soll Apple-Nutzern das ihnen bekannt Mac-Nutzererlebnis bieten. Unter anderem haben sich die Entwickler bei Elementen wie Schriften, Menüs und auch Tastaturkürzeln an Apples Konventionen orientiert.

„Mit dieser ersten Version haben wir mehrere Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, um sie an die Microsoft-Designsprache anzupassen und gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich auf MacOS natürlich anfühlt“, schreibt das Edge-Team in einem Blogeintrag. „Wir passen den allgemeinen Look and Feel an die Erwartungen an, die macOS-Nutzer an Apps auf dieser Plattform haben.“

Darüber hinaus bietet Edge für macOS aber auch neue Funktionen, die dem Apple-Betriebssystem vorbehalten sind. Dazu gehören kontextbezogene Aktionen, die über die Touch ausgeführt werden können. Dazu gehören das Aufrufen der Lesezeichen, der Wechsel zwischen Tabs und die Steuerung der Videowiedergabe. Edge für macOs unterstützt aber auch Navigationsgesten über das Touchpad von MacBooks.

Die jetzt verfügbare Vorabversion wird über den Canary Channel des Microsoft Edge Insider Program verteilt. In Kürze sollen aber auch die von der Windows-Version bekannten Developer und Beta Channel starten. Microsoft betont zudem, dass die einzelnen Kanäle auch parallel genutzt werden können.

Einzige Voraussetzung für die Installation der Edge Preview ist die Nutzung von macOS 10.12 oder neuer. Ein Microsoft-Konto oder eine Registrierung für das Insider-Programm sind nicht erforderlich.

Entwicklern verspricht Microsoft dank des Chromium-Unterbaus ein „konsistentes Rendering-Erlebnis“ für Windows und macOS. Zudem sollen ihnen auf Macs die von Windows bekannten Entwicklerwerkzeuge zur Verfügung stehen.