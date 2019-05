Xiaomi bringt Android Pie für Mi MIX 2, Redmi Note 5 und Mi 6

Zunächst liegt Android Pie für die Smartphones Mi MIX 2, Redmi Note 5 und Mi 6 allerdings nur als Beta-Version vor. Es dürfte also noch einige Wochen dauern, bis die finale Fassung erscheint.

Xiaomi portiert Android 9 Pie für die etwa zwei Jahre alten Smartphones Mi MIX 2, Redmi Note 5 und Mi 6. Zunächst steht MIUI 10 auf Basis von Android 9 Pie für die Geräte allerdings nur als Beta-Version zur Verfügung. Bis die neueste Android-Variante als finale Fassung für die Telefone vorliegt, dürfte es also noch ein paar Wochen dauern. Noch in Q2/2019 will Xiaomi Android 9 Pie außerdem für die Smartphones Mi Note 3, Mi MAX 3, Redmi S2 und Redmi 6 ausliefern.

Die erste Beta-Version von MIUI 10.4 auf Basis von Android 9 Pie für Mi MIX 2, Redmi Note 5 und Mi 6 stammt vom 9. Mai. Die Variante für das Redmi Note 5 enthält bereits die aktuellen Android-Sicherheitspatches, die Google vor einer Woche veröffentlicht hatte.

Die Installation der aktuellen Global-Beta soll ohne Entsperrung des Bootloaders möglich sein. Eine entsprechende Anleitung hatte Xiaomi letztes Jahr veröffentlicht. Wer lieber auf die Variante Xiaomi.eu setzt, muss den Bootloaders des Telefon entsperren. Allerdings funktioniert seit kurzem Google Pay nicht mehr, wenn der Bootloader entsperrt ist.

Neben der Aktualisierung auf Android 9 stehen mit der neuen Version zusätzliche Layouts für den Sperrbildschirm zur Verfügung. Sie lassen sich unter Einstellungen – Bildschirmsperre & Passwort – Weitere Einstellungen Uhrenstil auf Sperrbildschirm aktivieren.

Private DNS: DNS-Abfragen verschlüsseln

Dank Android 9 kann man auf den betreffenden Telefonen für eine verbesserte Privatsphäre auch die Funktion „Private DNS“ aktivieren. Dadurch lassen sich DNS-Anfragen über TLS verschlüsseln und DNS-Server nutzen, die Anfragen nicht aufzeichnen. Manche DNS-Server wie ads-dot.securedns.eu filtern sogar Werbung und Tracking aus. Das geschieht systemweit und damit für alle Anwendungen. Wer seine Privatsphäre noch besser schützen möchte, kann zusätzlich die App Blokada installieren.