Lebensversicherung von 1871 a.G. setzt auf IBM Cloud Private als neue Betriebsplattform

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. hat sich für IBM Cloud Private als zukünftige Betriebsplattform entschieden, basierend auf Kubernetes. Software-Engineering-Spezialist ARS unterstützte die Versicherung mit Cloud-Strategieberatung und einem Proof of Concept zu IBM Cloud Private.

Um eine effektive, performante und zentrale “as-a-Service”-Infrastruktur aufzubauen, musste die zukünftige Betriebsplattform eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen, u.a.: On-Premises-Betrieb und kein Vendor bzw. Solution Lock-In, keine Beschränkung auf 12-Factor-Apps, Herstellersupport für alle Komponenten (auch Open Source), Modularität (Auswahl der Zusatzkomponenten, Integration von vorhandenen Komponenten), niedriger Betriebsaufwand bzgl. Plattformbetrieb durch Automatisierungsmechanismen.

IBM vs. Pivotal vs. RedHat

Die Versicherung evaluierte im Vorfeld mehrere Produkte verschiedener Hersteller. ARS als IBM Platin Partner unterstützte das Unternehmen anschließend mit einem Proof of Concept zu IBM Cloud Private. Sowohl die Variante basierend auf Cloud Foundry als auch auf Kubernetes wurde getestet. Am Ende fiel die Wahl auf IBM Cloud Private als künftige Betriebsplattform, basierend auf Kubernetes, dem Open-Source-System zur Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Container-Anwendungen.

Gleich mehrere Gründe waren dafür ausschlaggebend: IBM Cloud Private ermöglicht es der LV 1871, zukünftig auch Cloud Foundry hinzuzufügen. IBM hat ferner die Unterstützung des Projekts “Eirini” angekündigt, weshalb Cloud Foundry direkt in Kubernetes integriert werden kann. IBM Cloud Private kann bei Bedarf um den Cloud Automation Manager und den Multicloud Manager erweitert werden. Schließlich sprachen Lizenzierungsmodell sowie Preis für die IBM-Lösung und beinhalten bei Bedarf auch IBM Middleware im Paket.

