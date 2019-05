Virtuelle Telefonanlage – praktisches Tool oder komplizierte Technik?

Welchen Stellenwert haben virtuellen Telefonanlagen im geschäftlichen Umfeld? Mit dieser Frage beschäftigt sich Christian Eichhorn in diesem Gastbeitrag von Wirecloud und geht dabei insbesondere auf die verschiedenen Schwierigkeiten ein, die für die Nutzer der virtuellen Telefonanlage während der täglichen Nutzung entstehen. Ferner beschreibt er, aus welchem Grund diese neuen Herausforderungen, die unter ISDN nicht in Erscheinung traten, auftreten und wie man diese effektiv in den Griff bekommen kann. Eichhorn setzt darüber hinaus die Rolle der virtuellen Telefonie mit dem Wandel der Arbeitswelt und den neuen Anforderungen für Unternehmen im Rahmen des digitalen Arbeitsplatzes in Zusammenhang. Er erklärt außerdem, aus welchen Gründen sich eine Investition in eine cloudbasierte Telefonielösung gerade jetzt besonders lohnt und welche Vorteile eine solche Lösung bietet.