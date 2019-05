Adobe Creative Cloud für Teams: Bis zu 120 Euro sparen

Adobe bietet bis zum 31. Mai 2019 vergünstigte Konditionen für sein Abo Creative Cloud für Teams (CCT). CTT richtet sich in erster Linie an Agenturen und KMUs. Das Angebot umfasst unter anderen die bekannten Desktop-Anwendungen Adobe Photoshop, Adobe InDesign und Adobe XD – sowie Cloud-Dienste für effizientes Arbeiten überall und auf jedem Gerät.



Außerdem bietet Creative Cloud für Teams ein einfach zu bedienendes Web-Portal, über das Admins Lizenzen an einer zentralen Stelle verfolgen, neue Lizenzen hinzufügen oder vorhandene Lizenzen neu zuweisen können. Der Zugriff auf Applikationen kann durch Administratoren koordiniert werden oder von den Endanwendern selbst erfolgen. Außerdem beeihaltet ein Abo von Creative Cloud für Teams einen rund um die Uhr verfügbaren erweiterten technischen Support.

Für die Hilfe bei der Einarbeitung können Abonnenten Einzeltermine mit Adobe-Experten vereinbaren. Darüberhinaus stehen Tausende von Tutorials zur Verfügung, die die verschiedenen Tools und Techniken der Kreativ-Suite detailliert erläutern. Als erste Anlaufstelle ist auch die Q&A zu Creative Cloud für Teams nützlich.

Ein leistungsfähiges Werkzeug für die Zusammenarbeit sind die Creative Cloud-Bibliotheken. Sie ermöglichen die Kontrolle über Versionen und Änderungen an Dateien und Elementen. So wird beispielsweise ein Austausch von Farben, Materialien, Text, Zeichenformate, Stock-Bilder und vielem mehr zwischen Creative Cloud Applikationen ermöglicht. Die Funktionen für die Zusammenarbeit erleichtern die Nachverfolgung und Weitergabe von Inhalten. Freigegebene Bibliotheken werden automatisch aktualisiert, sodass alle Team-Mitglieder auf dem gleichen Stand bleiben. Selbstverständlich im mobilen Zeitalter ist die Möglichkeit, kreative Arbeiten mit der mobilen App zu beginnen, um sie später mit der Desktop-App abzuschließen. Fertige Designs kann man Kunden oder Kollegen auf dem Smartphone oder Tablet vorführen.

Last but not least umfasst das Angebot auch die Möglichkeit, über Adobe Stock direkt von Creative Cloud-Applikationen aus auf Millionen hochwertige Bilder, Grafiken, Videos, Vorlagen und 3D-Elemente zuzugreifen und diese ohne Umwege zu lizenzieren. Dank visueller Suche und ästhetischen Filtern auf Basis von Adobe Sensei finden man schnell das perfekte Material für ein Projekt.

Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2019 für Neu- und Bestandskunden von Adobe Creative Cloud im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz, die mindestens drei Lizenzen für Adobe Creative Cloud für Teams erwerben. Abo-Erneuerungen sind vom Angebot ausgeschlossen. Das Einzelprodukt-Abo von Creative Cloud für Teams kostet 24,99 Euro (exkl. MwSt.) pro Anwender und Monat (regulärer Preis: 29,99 Euro (exkl. MwSt.) pro Anwender und Monat) bzw. das Abo für alle Applikationen von Creative Cloud für Teams ist für 59,99 Euro (exkl. MwSt.) pro Anwender und Monat (regulärer Preis: 69,99 Euro (exkl. MwSt.) pro Anwender und Monat) online im Adobe Store, telefonisch über Adobe Direct oder über einen Adobe-Partner erhältlich. Die Mindestlaufzeit für das Abonnement beträgt 12 Monate. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird das Abo automatisch zum dann geltenden regulären Abo-Preis um weitere 12 Monate verlängert, es sei denn, es wird verändert oder gekündigt. Das Angebot gilt nicht für Kunden aus dem Bildungsbereich.

Das Angebot gilt nur für bezugsberechtigte Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Personen in Ländern, für die ein Handelsembargo besteht oder die Exportbeschränkungen seitens der USA oder des betreffenden Staates unterliegen, sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Änderungen oder Widerruf aufgrund unvorhergesehener Umstände vorbehalten. Das Angebot kann nicht abgetreten, verkauft, übertragen oder mit anderen Rabatten oder Angeboten kombiniert werden. Das Angebot kann nicht gegen Bargeld oder andere nicht ausdrücklich aufgeführte Produkte bzw. Dienstleistungen eingelöst werden und unterliegt eventuell zusätzlichen Bedingungen. DAS ANGEBOT GILT UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS ES WEDER NICHTIG NOCH DURCH GELTENDE GESETZE EINGESCHRÄNKT IST.

Weitere Informationen zum aktuellen Angebot von Creative Cloud für Teams gibt es direkt bei Adobe.