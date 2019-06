Redmi Note 7 mit 64 GByte für unter 150 Euro

Gearbest verkauft das Mittelklasse-Smartphone Xiaomi Redmi Note 7 mit 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM im Rahmen einer Rabattaktion derzeit für 149,80 Euro. Gegenüber hiesigen Angeboten spart man etwa 30 Euro. Die 128-GByte-Variante gibt es für 179,40 Euro etwa 35 Euro günstiger als hierzulande.

Die Auslieferung beginnt nächste Woche. Anschließend muss man laut Gearbest zwischen 10 und 18 Werktagen Lieferzeit einkalkulieren. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption Priority Line – Germany Express beziehungsweise EU Priority Line wählen. Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Im Garantiefall können Kunden das Gerät an das europäische Gearbest-Service-Center in Spanien schicken.

Redmi Note 7: Ausstattung

Mit dem Redmi Note 7 bietet Xiaomi eine preiswerte Fassung seines Flaggschiff-Smartphones Mi 9. Statt eines Snapdragon 855 kommt in dem preisgünstigeren Modell ein Snapdragon 660 zum Einsatz. Außerdem setzt Xiaomi beim Display auf eine LCD-Variante, während beim Mi 9 ein Amoled-Bildschirm von Samsung zum Einsatz kommt. Beide Varianten sind mit 6,3 und 6,39 Zoll ähnlich groß und verfügen über eine Ausbuchtung (Notch) am oberen Rand. Diese fällt allerdings sehr kompakt aus.

Während im Redmi Note 7 eine Dual-Kamera, kombiniert aus einem 48-Megapixel-Modell – , das wie im Mi 9 Pixel-Pinning, also das Zusammenfassen von vier Pixeln zu einem, beherrscht – und einem 5-Megapixel-Sensor, bietet das Mi 9 eine Triple-Kamera mit einem zusätzlichen Weitwinkel-Objektiv. Die Kamera das Mi 9 belegt im DxOMark-Test einen der vorderen Plätze und ist damit Xiaomis derzeit beste Smartphonekamera.

Während Prozessor, Display und Kamera leistungstechnisch gegenüber dem Flaggschiffmodell zurückfallen, bietet das Redmi Note 7 aber auch Vorteile. So ist es beispielsweise mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern und einem microSD-Card-Slot zur Speichererweiterung ausgestattet. Außerdem kommt im Redmi Note 7 ein 4000 mAh starker Akku zum Einsatz, während sich das Flaggschiffmodell mit einem 3300-mAh-Modell begnügen muss. Dafür befindet sich im Lieferumfang des Redmi Note 7 nur ein 10 Watt starkes Ladegerät, während dem Mi 9 ein 18-Watt-Modell beiliegt. Zudem muss man beim Redmi Note 7 auf Wireless-Laden und NFC verzichten.

Ausgestattet ist das Redmi Note 7 mit MIUI 10 auf Basis von Android 9. Xiaomi erlaubt die Installation einer alternativen Firmware wie die von Xiaomi.eu vertriebenen Variante. Diese enthält keinerlei Bloatware oder Werbung.