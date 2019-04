Surface Hub 2S kann ab 1. Mai vorbestellt werden

Unternehmenskunden in Deutschland können die zweite Generation von Surface Hub über einen autorisierten Fachhändler reservieren. In den USA wird Surface Hub 2S ab Juni zu einem Preis von knapp 9000 Dollar ausgeliefert – kurz danach in Deutschland und weiteren Märkten.

Im Rahmen einer Veranstaltung in New York hat Microsoft heute weitere Details zu Surface Hub 2S geteilt. Unternehmenskunden in Deutschland können die zweite Generation von Surface Hub ab 1. Mai 2019 über einen autorisierten Surface Hub Fachhändler reservieren. In den USA wird Surface Hub 2S ab Juni zu einem Preis von 8.999,99 Dollar ausgeliefert – kurz danach in Deutschland und weiteren Märkten. Das Gerät kann als digitales Whiteboard, Meeting- und Kollaborationstool verwendet werden.

„Mit der ersten Generation von Surface Hub haben wir die Arbeitskultur in Unternehmen verändert und die Produktivität von Teams auf eine neue Stufe gebracht“, so Andre Hansel, Senior Product Manager Surface Commercial bei Microsoft Deutschland. „Surface Hub 2S ist unser neues Device für grenzenlose und flexible Teamarbeit, die mit innovativem Zubehör über traditionelle Konferenzraumszenarien weit hinausgeht.“

Surface Hub 2S ist mit einem 50 Zoll großen 4K+-Multi-Touch-Display sowie einer 4K-Kamera für die Interaktion am Bildschirm ausgestattet. Dank der integrierten Lautsprecher und Mikrofone haben auch in das Meeting eingewählte Anrufer den Eindruck als wären sie mit im Raum. Das neue Device ist mit Intels Core i5 Quad-Core-Prozessoren der 8. Generation ausgestattet und kann via Touch oder dem Surface Hub Pen bedient werden.

Surface Hub 2S ist schlanker, leichter und mobiler als sein Vorgänger. Der gemeinsam mit den Arbeitsplatz-Experten von Steelcase entwickelte und separat erhältliche Rollständer sowie der separat erhältliche mobile Akku von APC sorgen für mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. So kann das Gerät auch bei spontanen Meetings genutzt werden, ohne auf Stromversorgung angewiesen zu sein oder den Teamflow zu stören.

Surface Hub 2S läuft auf Basis von Windows 10. Nach einer schnellen Anmeldung können Nutzer auf Microsoft Teams inklusive integrierter Drittanbieter-Applikationen, auf unternehmenseigene Softwarelösungen oder auf ihre Office 365 Dateien zugreifen. Das Device kommt zudem mit Microsoft Whiteboard – einer digitalen Leinwand, auf der geräteübergreifend mit mehreren Usern frei Hand gezeichnet und gescribbelt werden kann. Eine integrierte KI-Funktion soll automatisch die entstandenen Zeichnungen oder Handschriften verbessern. Inhalte und Dateien lassen sich während oder nach einem Meeting mit Microsoft Teams, Miracast und Office 365 geräte- und plattformübergreifend teilen.

Surface Hub 2S wird es zukünftig auch in einer 85-Zoll-Variante geben. Darüber hinaus hat Microsoft Surface Hub 2 Display angekündigt – einen interaktiven Bildschirm, der die Touch- und Stifteingabe unterstützt.